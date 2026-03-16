À Perpignan, Louis Aliot, vice-président du RN, réélu dès le premier tour des municipales

Ce 15 mars se tenait le premier tour des élections municipales à Perpignan. Plus de 70 000 électeurs étaient appelés à se prononcer pour choisir leur maire jusqu’en 2032. Sur fond de forte abstention (52,26%), Louis Aliot est réélu dès le premier tour. Un fait qui ne s’était pas produit depuis Paul Alduy en 1983.

Pour le politiste Nicolas Lebourg, la réélection de Louis Aliot est la preuve que « la stratégie de fusion des droites a asséché le terrain de la droite traditionnelle ».

Un résultat « implacable » pour Louis Aliot

À 20h30, une partie des colistiers de Louis Aliot arrivaient à la permanence de campagne du centre-ville de Perpignan. À plus de deux heures trente de la fermeture des bureaux de vote, le dépouillement va bon train pour savoir si oui, ou non, Louis Aliot sera réélu dès le premier tour. Bureau après bureau, les résultats viennent confirmer la vague bleue marine en faveur du vice-président du Rassemblement national.

À 21h34, face à la presse qui attendait sa déclaration, le maire réélu ne cachait pas son plaisir. Pour Louis Aliot, « le vote des Perpignanais est implacable. Il traduit une forte adhésion à la qualité de notre projet et la reconnaissance de notre travail. » Avant de rappeler le vote historique, le vice-président du RN voit déjà plus loin que la ville de Perpignan. « Je vois dans ce vote une alternance qui se dessine et un changement politique appelé par le peuple que rien ne pourra arrêter. »

Réactions d’Agnès Langevine, Bruno Nougayrède, Mickaël Idrac et Mathias Blanc

Dans les rangs de l’opposition, les réactions ont mêlé déception, inquiétude et volonté de poursuivre le combat au conseil municipal. Agnès Langevine a insisté sur le poids d’une abstention élevée, y voyant le signe d’un lien distendu entre les Perpignanais et la vie politique locale. Pour le mandat qui s’ouvre, la candidate déclare vouloir « continuer à mener le combat, non seulement dans l’opposition, mais aussi sur le terrain ».

Bruno Nougayrède a, lui, reconnu un résultat difficile, parlant d’un « choc », mais a assuré vouloir poursuivre une opposition qu’il dit « pragmatique », en soutenant les mesures utiles à la ville et en combattant celles qu’il jugera contraires aux intérêts des habitants.

Même tonalité critique chez Mathias Blanc, qui évoque une « catastrophe » pour Perpignan, notamment pour les quartiers les plus fragiles, et regrette qu’aucune dynamique d’union n’ait pu s’imposer face au maire sortant. Mickaël Idrac a pour sa part remercié ses soutiens, saluant une mobilisation « jamais vue sur le terrain », tout en regrettant qu’elle n’ait pas suffi à faire basculer la mairie. Il veut néanmoins retenir un « motif d’espoir » : le retour de la gauche au conseil municipal pour la première fois depuis douze ans, avec la promesse d’incarner, selon ses mots, des « élus de combat » face à un hémicycle largement dominé par la droite et l’extrême droite.

Résultats complets à Perpignan

Dans un contexte de forte abstention, où moins d’un Perpignanais sur deux s’est déplacé pour aller voter, Louis Aliot a convaincu 16 835 électeurs, soit 50,61% des voix exprimées. 43 membres de la liste de Louis Aliot se retrouveront au conseil municipal.

En 2e position, la liste d’Agnès Langevine obtient 5 303 voix, soit 15,94% des voix. Les quatre premiers colistiers de la liste « Plus forts pour Perpignan » siègeront au conseil municipal.

En 3e position, Bruno Nougayrède convainc 4 475 électeurs, 13,75% des voix exprimées. Comme pour Agnès Langevine, les quatre premiers colistiers de la liste « Soyons fiers de Perpignan » siégeront au conseil municipal.

En 4e et 5e position, Mickael Idrac et Mathias Blanc font respectivement 9,60 % et 8,94% des voix. Ils font élire deux conseillers municipaux chacun.

Au-delà des conseillers municipaux pour Perpignan, les électeurs devaient aussi désigner les élus au conseil communautaire de Perpignan Méditerranée Métropole. Ainsi, la liste de Louis Aliot fait élire 30 colistiers à PMM. Celles d’Agnès Langevine, Bruno Nougayrède, Mickaël Idrac et Mathias Blanc obtiennent respectivement 3, 2, 2 et 1 élu au conseil communautaire.