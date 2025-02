L’ACM anima els ajuntaments catalans a aprovar aportacions econòmiques per a la Bressola

La presidenta de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, ha animat als ajuntaments catalans per tirar endavant mocions de suport a la xarxa d’escoles de la Catalunya del Nord de la Bressola que concretin aportacions econòmiques. Foto © La Bressola.

La presidenta assegura que ja hi ha ajuntaments que n’han aprovat i confia que « el municipalisme estarà a l’altura » en aquest « crit d’auxili » que ha fet la direcció de la Bressola. Budó ha visitat aquest dijous un dels centres de la Bressola a Perpinyà des d’on ha conegut el projecte. En aquesta visita, el president de la Bressola, Guillem Nivet, ha assegurat que la situació encara és crítica.

« Encara no estem salvats, hi ha moltes aportacions que cal concretar ».

Fa un mes la direcció de la xarxa d’escoles de la Bressola, que ofereixen una escolarització immersiva en català a la Catalunya del Nord, feia una crida perquè no tenia garantits els recursos per pagar les nòmines a partir del maig. Des d’aleshores, són diverses les iniciatives que s’han tirat endavant per ajudar aquesta xarxa d’escoles.

Aquest dijous al matí, l’Associació Catalana de Municipis ha volgut concretar el compromís del món local amb l’escolarització en català. En una visita al centre de Sant Galderic, a Perpinyà, la presidenta de l’ACM ha fet una crida a « administracions de la Catalunya del Sud i la del Nord » perquè donin suport econòmic explícit a la Bressola.

Budó ha detallat que avui en dia ja hi ha alguns ajuntaments que estan impulsant mocions de suport a l’escola nord-catalana i que en aquests textos hi ha inclosa una aportació econòmica concreta. Per això considera que el món local està responent a la crida que va fer la Bressola per garantir la supervivència del català. Ara, cal que altres ajuntaments segueixin el mateix exemple d’aquells qui ja han tirat les ajudes endavant.

« La nostra llengua està en risc a la Catalunya del Nord, però també a la del Sud », afirma Budó. Per això insisteix en el fet que cal preservar al màxim aquest model d’escola immersiva. « És una joia », insistia la presidenta de l’ACM en la visita a l’escola de Perpinyà. Aprofitant la visita, l’ACM ha renovat l’acord de col·laboració amb la xarxa d’escoles que estableix una aportació de 6.000 euros anuals fins el 2027.

El director de les escoles, Guillem Nivet, s’ha mostrat agraït pel suport rebut

« Ens permet veure que no estem sols », assegurava el responsable de la xarxa de centres nord-catalans. Malgrat tot, Nivet ha anunciat que encara no estan « salvats ». El motiu és que, de moment, moltes administracions han mostrat el seu suport, però « en alguns casos no s’ha concretat ».

Ara, on cal posar més pressió és en les administracions nord-catalanes, segons els responsables de la Bressola. « Ens està costant molt », assegurava el director dels centres catalans. De fet, Nivet ha detallat que a hores d’ara encara no tenen cap classe de resposta del Departament dels Pirineus Orientals sobre quina aportació econòmica faran. Per altra banda, des de la regió sí que han garantit una injecció de diners « però no han detallat de quina quantitat estem parlant ».