Langue des signes : ateliers et spectacles inclusifs pour tous à Perpignan

Pour la première édition des actions culturelles en Langue des Signes Française (LSF), le théâtre des Possibles, basé à Perpignan, et en co-organisation avec diverses associations et troupes, a préparé un riche programme pour tout public.

Des stages, ateliers et représentations théâtrales inclusives sont organisés dans la ville du 24 avril au 12 mai. Familles et entendants y sont aussi conviés en cette période de vacances scolaires. Rapide présentation. Photo : Albaricate © Mendori.

Les festivités commencent ce 24 avril avec un stage de deux jours destiné aux enfants. L’objectif ? « La découverte du langage théâtral et de la langue des signes. »

Il est organisé par Marion Lassort de la compagnie Troupuscule – compagnie mère du théâtre des Possibles. La restitution par les enfants participants se fera au Théâtre le 26 avril à 17 heures. L’assocation Signenchanté est basée à Toulouges. Comme son nom l’indique, elle est spécialisée dans l’interprétation des chansons en langue des signes « de façon ludique et artistique« . Avec le théâtre des Possibles, elle animera des ateliers du 26 au 28 avril de 14 à 16 heures, ouverts aux enfants et aux parents. Ces ateliers qui se dérouleront à la médiathèque Barande, portent à la « sensibilisation à la culture sourde et la découverte mutuelle, communication par le geste et le verbe et création d’un poème en langue des signes. » La restitution se fera sur les planchers du théâtre des Possibles le 28 avril à 17 heures. Les enfants ont notamment l’opportunité de pratiquer la Batucada. Ces percussions brésiliennes seront initiées, dans le stage, par le musicien Fabrice Vallot, les 27 et 28 avril au théâtre des Possibles, avec également une restitution le dernier jour à 17 heures.

Et pour clôture, le théâtre des Possibles réserve à tout public dès dix ans, une représentation de « Ulysse maudit sois-tu! » avec la compagnie Albaricate, le 12 mai à 19 heures 30.

« C’est en français et en langue des signes que vous embarque ce spectacle-odyssée à voir et à écouter ». Le théâtre de développer sur la compagnie Albaricate : « Samuel « Albatros » Genin, à la guitare, prête sa voix à Ulysse quand Clémence « Suricate » Colin l’anime de son chansigne. Qu’ils commentent avec humour les absurdités du voyage ou bien qu’ils plongent à corps perdu dans les passions amoureuses d’Ulysse, c’est en français et en langue des signes qu’Albaricate vous embarque dans une Odyssée à voir et écouter. »

En chargeant cette vidéo, vous acceptez la politique de confidentialité de YouTube.

En savoir plus Charger la vidéo Toujours autoriser YouTube

Et de conclure sur la présentation de cette pièce inclusive : « Après dix ans de guerre à Troie, Ulysse mettra dix autres années à retrouver son île d’Ithaque. Aimé et maudit des Dieux, aimé et maudit des femmes, il fait voile pour retrouver son épouse Pénélope qui, pense-t-il, l’attend chez lui. Mais l’océan est vaste et peuplé de dangers, et l’arrogance du guerrier peut être parfois un ennemi bien pire que les cyclopes ou les sirènes. »

Retrouvez toutes les informations d’inscription et le programme sur le site du théâtre des Possibles.