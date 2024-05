Ce samedi 4 mai 2024, les 64 refuges de la Société protectrice des animaux (SPA) ouvrent leurs portes au public durant deux jours. L’occasion de sensibiliser les visiteurs à l’adoption responsable et de faire découvrir la structure associative. Dans les antennes de Torreilles et de Perpignan, on prépare l’évènement.

« Nous voulons éviter les achats coups de cœur », avertit le service communication de la SPA. Les bénévoles ne le répéteront jamais assez, il est essentiel de bien réfléchir avant d’adopter un compagnon. « Toute la famille doit être d’accord et prête pour accueillir l’animal. » Le but de cette opération est surtout de mettre en lumière les missions de l’association. « L’objectif n’est pas de vider les box. Si les personnes viennent visiter les refuges, ils ne repartiront pas avec un animal », affirme l’association.

Les refuges de la SPA ouvrent leurs portes au public

Les refuges des Pyrénées-Orientales ouvriront leurs portes de 10h à 18h. À Torreilles, de nombreux professionnels seront présents ce week-end pour répondre aux interrogations des visiteurs. C’est le cas de la comportementaliste et éducatrice canin, Natacha, et de Carla Dalou-Espinas, ostéopathe animalier. Des stands vide-grenier et une buvette au profit de l’association complèteront l’animation. À Perpignan, une collecte de dons aura également lieu. Un caddie sera mis à disposition des visiteurs pour y déposer des friandises en tout genre, des jouets ou du matériel.

Cette année, la SPA a laissé la réalisation de sa campagne entre les mains d’enfants. Armés de leurs crayons de couleur, ils avaient pour objectif de dessiner leur animal de compagnie ou celui qu’ils aimeraient avoir. Rose, 9 ans, a représenté un joli chat blanc. Accolé au dessin, la petite fille écrit : « J’aime Nuage car elle est toujours gentille avec moi ». Son dessin fera parti de la campagne 2024.

Pour Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA, il n’y a pas de doute : « En confiant la réalisation de cette campagne aux enfants, nous souhaitions envoyer un message positif afin de montrer que nous pouvons faire confiance aux nouvelles générations pour respecter les animaux. Nous espérons que grâce à cette campagne audacieuse, beaucoup de nos actuels 6000 pensionnaires trouveront une famille responsable lors de ces portes ouvertes. »

En 2023, la Société Protectrice des Animaux (SPA) a poursuivi, avec zèle, sa mission de sensibilisation auprès des jeunes. « Pour nous c’est très important. Nous avons ouvert le 41ème club jeune en France. Ces clubs sont ouverts au sein des refuges pour les jeunes de 11 à 17 ans participant à la vie du refuge et sensibilisés au bien-être animal. Ce sont eux les protecteurs de demain », explique le service communication de la SPA.

Hausse des abandons et baisse des adoptions dans les Pyrénées-Orientales

La Société Protectrice des Animaux (SPA) a dévoilé son bilan de l’année 2023. Malgré des avancées dans la protection des animaux, certains problèmes persistent comme l’augmentation des cas de maltraitance ou la saturation persistante des refuges. L’année dernière, 44 844 animaux abandonnés ou maltraités ont été pris en charge par la SPA.

Les refuges, particulièrement sollicités, font face à une diminution des adoptions (-1,5 %) et à une augmentation du nombre d’animaux recueillis. Une tendance exacerbée par l’abandon croissant des chiens « à la mode », nécessitant des connaissances spécifiques dans leur quotidien.

Parallèlement à son action sur le terrain, la SPA a intensifié ses efforts dans la lutte contre la maltraitance animale. En partenariat avec les ministères de l’Intérieur et de l’Agriculture, l’association a adopté des mesures visant une meilleure prise en charge des cas de maltraitance, avec notamment la désignation de référents formés dans chaque circonscription.

Pour rappel, la loi de 2021 pour la protection des animaux impose aux futurs primo-propriétaires de signer un « certificat d’engagement et de connaissance ». Ce dispositif a pour objectif de lutter contre les achats impulsifs et de prévenir les abandons. Actuellement, la SPA des Pyrénées-Orientales propose à l’adoption plus de 70 animaux. Chloé la cochonne, Speed le chat ou Sherlock le bouc espèrent tous une nouvelle famille pour la vie.