Journée mondiale contre l’abandon : Constat dans les Pyrénées-Orientales

Ce 29 juin marque la journée mondiale contre l’abandon des animaux domestiques. Malgré les nombreuses campagnes de prévention et un nouveau centre d’appel contre la maltraitance, la France reste le pays d’Europe qui abandonne le plus d’animaux domestiques chaque année. À l’approche de l’été, la situation dans les Pyrénées-Orientales reste préoccupante.

Un manque d’actions concrètes ?

Dans les Pyrénées-Orientales, aucune action ne semble pour l’heure avoir été mise en place. Pas de collectes de fonds ou de croquettes, pas de journées portes ouvertes. Le calme plat. Isabelle Yvos, correspondante locale pour le parti animaliste et co-présidente de l’association SEPA 66, confirme qu’«en effet, il n’y a pas d’actions concrètes annoncées».

Le manque d’action de terrain ne désarme pas la militante de la cause animale. « Le certificat d’engagement à l’adoption n’est pas une mesure suffisante. Les associations jouent le jeu. Mais il est facile de falsifier une date pour récupérer l’animal de manière immédiate », ajoute la militante. En effet, le «certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce» impose un délai minimum de 7 jours entre la décision d’adoption et l’adoption. Ce document rendu obligatoire en fin d’année 2021 doit permettre un délai de rétractation et éviter les achats coup de tête. Mais, selon Isabelle Yvos, le dispositif n’est pas suffisamment dissuasif et peut être contourné.

La militante déplore également le manque de moyens des associations locales. « Ce sont des associations plus grosses comme 30 Millions d’amis ou la fondation Brigitte Bardot qui aident les refuges financièrement. Il n’y a pas d’aides de l’État pour subvenir aux besoins d’accueil de ces chiens, chats, ou nouveaux animaux de compagnie (NAC) abandonnés ou placés pour cause de maltraitance. Et les bénévoles ont aussi leurs vies, on ne peut pas leur demander une présence constante. »

Des campagnes de sensibilisation nationales

Au niveau national, la Société Protectrice des Animaux (SPA) multiplie les campagnes de prévention. Et comme chaque année, l’association publie une vidéo de sensibilisation. En 45 secondes, ce spot confronte les phrases de ceux qui abandonnent et la tristesse qui se lit dans les yeux de ceux qui ont été « oubliés ». Plusieurs situations «classiques» sont ainsi présentées au public. La méthode vise à sensibiliser sur les conséquences sur l’animal abandonné.

Seconde campagne menée à grande échelle par la SPA : un partenariat avec le Hellfest Festival. Car oui, derrière leurs airs de durs, les métalleux et rockeurs ont un petit cœur qui bat. Didier Wampas, chanteur du groupe Les Wampas, et le groupe Ultra Vomit ont donc revisité la chanson « Manu Chao » sortie en 2003. Les nouvelles paroles phares du titre sont désormais : « Pas besoin d’avoir la thune de Manu Chao pour aider les chiens, les chats et les oiseaux. », ou encore, « pour filer un coup de patte à la SPA, pas besoin d’être riche comme Metallica ».

L’association Solidarité-Peuple-Animal se mobilise également à l’approche de la sixième édition de cette journée mondiale. Une grande action solidaire, la marche des croquettes, se tiendra à Paris le 29 juin. Pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer jusqu’à la capitale, il reste possible de s’engager, moyennant une participation financière. Le but : marcher sur une distance définie tout en offrant quelques euros qui financeront des croquettes pour les animaux de refuges. Il est possible de réaliser ce défi sur toute la période estivale.

Le 3677, pour signaler les maltraitances animales

Parmi les nouveautés de 2024, l’ouverture d’un numéro de téléphone en matière de protection animale. Dispositif né à l’issue d’une pétition, le 3677 est un numéro de téléphone dédié aux signalements de maltraitance. La ligne SOS Maltraitance Animale aide les témoins de maltraitance dans leur démarche de signalement. Ainsi, quiconque appelle le 3677 sera en relation avec l’un des téléopérateurs formés. Les appelants seront guidés pour contacter l’association ou le service le plus adapté.

« Ce numéro, sur le papier c’est une bonne idée, mais en pratique ça ne fonctionne pas du tout, » s’emporte Isabelle Yvos. «Le premier point de dysfonctionnement, c’est que la plateforme est déjà surchargée. Ensuite, les personnes sont redirigées vers des associations qui n’ont pas toujours de refuges partenaires ou qui manquent de moyens pour accueillir ces animaux à sauver. Alors oui, les signalements sont faits, mais à la fin on se retrouve bloqué avec des animaux sur les bras dont on ne peut pas s’occuper non plus.»

Des chiffres toujours alarmants

Il n’existe pas de données chiffrées précises concernant l’abandon et les maltraitances d’animaux domestiques en France. La dernière mesure réalisée date de 2022. Néanmoins, le nombre d’abandons est estimé à environ 300 000 chaque année, ce qui placerait la France en haut du podium de l’abandon en Europe. » Il y a un pic des abandons sur la période estivale, à peu près 100 000. Mais puisqu’il n’y a pas de recensement réel, cela reste une approximation, et on ne peut pas du tout donner de chiffre par région ou département. Tant qu’il n’y aura pas de mise en place d’un système national pour compter les abandons, on ne pourra pas donner de chiffres précis. » explique Isabelle Yvos.

« Comme partout, il y a beaucoup d’abandons dans les Pyrénées-Orientales. D’ailleurs ça a déjà commencé pour la période estivale, les associations postent sur les réseaux sociaux à ce propos. Il y a ceux qui abandonnent leurs animaux dans la nature, attachés, sans moyen de se nourrir ou de s’hydrater. Il y a ceux qui laissent leurs compagnons aux grilles des refuges, parfois avec un petit mot ou un sac de croquettes. Et puis il y a ceux qui ont le cran de prendre sur eux et de faire la démarche d’abandon réel, contre 100 ou 150€, dans le refuge », ajoute la correspondante animaliste.