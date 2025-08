Article mis à jour le 5 août 2025 à 14:58

La décision devait être actée ce lundi 4 août. Au lieu de cela, le parti va organiser une réunion de conciliation spécialement pour Perpignan. Toutes les autres villes de plus de 40 000 habitants ont tranché pour leur chef de file Place publique. Dans la plus grande ville tenue par le Rassemblement national, avec un enjeu fort pour les municipales, la stratégie politique d’union des gauches s’éloigne chaque jour d’avantage.

Quelle stratégie politique dans cette ville où deux personnalités émergent ?

D’un côté Agnès Langevine, vice-présidente de la Région a bénéficié du soutien de Carole Delga pour de multiples scrutins. Agnès Langevine ne semble pas pour le moment encline à intégrer le processus collectif proposé par Perpignan Autrement. La question de sa candidature sur son seul nom aux municipales se pose.

De l’autre Olivier Romero, référent Place Publique des Pyrénées-Orientales, est à la coordination de Perpignan Autrement. Le 27 juillet dernier, 64 % des militants de Place publique dans les Pyrénées-Orientales se sont prononcés en faveur du binôme Olivier Romero et Françoise Coste. Un désaveu pour Agnès Langevine ? Pas sûr car, au matin du 5 août, les instances nationales n’ont toujours pas acté le nom du chef de file Place publique qui portera la stratégie à Perpignan.

Comme l’indiquait le co-dirigeant du parti Raphaël Glucksmann, la mission est de « construire des alliances à gauche sur des bases programmatiques solides, sans accord avec LFI. » Pour l’eurodéputé, « les maires sont les piliers de notre démocratie en crise et les élections municipales sont un moment décisif dans la vie de la nation. Place publique s’engagera pleinement dans cette campagne. »

Les instances ont choisi partout ailleurs

Dans les Pyrénées-Orientales, Charles Campigna portera la voix de Place publique à Argelès-sur-Mer, Valérie Barreda à Banyuls-sur-Mer, et Marie-Ange Destaville à Alenya.

Ne reste, dans toute la France, que Perpignan dans l’indécision, en attente d’une prochaine « réunion de conciliation ». Contactée, Agnès Langevine n’a pas répondu à nos sollicitations.

Olivier Romero suppose que cette proposition de conciliation, non prévue dans les statuts, a pour objectif de « garder toutes les forces vives en dynamique ». Ménager les susceptibilités, pourrait-on comprendre. Pour Olivier Romero, l’assemblée politique nationale aurait dû ratifier le vote des militants en sa faveur et celle de Françoise Coste. « Je suis un peu surpris, je l’avoue. La stratégie votée au congrès de mars dernier est de développer les implantations locales, en vue des prochaines échéances municipales. »

« Je suis un peu surpris, je l’avoue »

Pour Olivier Romero il faut réconcilier le monde politique et les citoyens, en commençant par écouter la voix de ses propres militants « qui portent le parti à bout de bras depuis cinq ans ». Il regrette qu’une telle réunion de concertation n’ait pas eu lieu plus tôt.

« On a demandé ces réunions parce qu’il nous paraissait incongru, dans une ville RN, qu’il y ait une division aussi large de la gauche. Notre implication dans Perpignan Autrement, c’est justement faire l’union la plus large possible face à une gestion calamiteuse d’une mairie RN, et pour proposer un projet plus enthousiasmant aux Perpignanais. »

Olivier Romero espère une décision dans la semaine, et indique déjà se maintenir dans Perpignan Autrement quelle que soit la décision finale des instances nationales de Place publique.

Made In Perpignan est un média local, sans publicité, appartenant à ses journalistes. Chaque jour, nous enquêtons, vérifions et racontons les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales.



Cette information locale a un coût. Et pour qu’elle reste accessible à toutes et tous, sans barrière ni influence, nous avons besoin de votre soutien. Faire un don, c’est permettre à une presse libre de continuer à exister, ici, sur notre territoire.