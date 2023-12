Les producteurs des Pyrénées-Orientales au salon Regal à Toulouse

Du 15 au 17 décembre 2023, se tiendra la 19e édition du salon REGAL Sud de France – l’Occitanie. 200 exposants seront réunis au MEETT – Parc des Expositions de Toulouse. Ouvert à tous, ce salon mettra en lumière le meilleur des produits régionaux de la terre et de la mer. Le département des Pyrénées-Orientales sera représenté par sept ambassadeurs, des producteurs qui ont à cœur de valoriser terroirs et savoir-faire. Photo JC Milhet / Hans Lucas.

Le Salon REGAL Sud de France – l’Occitanie, qu’est-ce que c’est ?

Créé et organisé par la Région Occitanie, REGAL Sud de France – l’Occitanie présente le meilleur de l’agriculture, de la mer et d’une alimentation durable et locale. Pendant deux jours, les visiteurs auront l’occasion de découvrir et déguster les produits locaux ainsi que les savoir-faire qui y sont associés. 600 produits régionaux à la dégustation et à la vente et près de 200 producteurs et exposants attendent les visiteurs durant ces 3 jours. 65% de ces produits sont référencés sous la marque régionale Sud de France – l’Occitanie, qui rassemble 14.000 produits agricoles, viticoles et agroalimentaires issus de la région.

REGAL, véritable salon régional de l’agriculture, c’est la vitrine des savoir-faire de notre belle région. Il permet d’aller à la rencontre des producteurs engagés dans la qualité des produits, l’agriculture durable et le bien manger. Carole Delga, présidente de la région Occitanie

Les nouveautés de cette édition 2023

Cette 19e édition sera placée sous le signe de la nouveauté. Les visiteurs, qui pourront accéder gratuitement au salon sur présentation d’une invitation téléchargeable sur le site de l’évènement, et découvrir des produits et des spécialités régionales. Cette année, ils pourront découvrir un nouveau stand des produits de la mer, un grand bar à fromages et une diversité de boissons sans alcool. En 2023, le salon REGAL Sud de France – l’Occitanie se réaménage et propose une nouvelle scénographie. Grâce à cela, le salon accueillera 40 exposants de plus par rapport à 2022. Les 13 départements d’Occitanie seront représentés.

Des animations en tout genre

Du 15 au 17 décembre, les visiteurs pourront déambuler dans le plus grand marché d’Occitanie, participer à des animations culinaires et sensorielles, découvrir plus de 100 animaux de la ferme ou encore rencontrer les agriculteurs, éleveurs, artisans et vignerons du territoire. Les amateurs de vins et spiritueux trouveront leur bonheur à l’œnothèque des vignobles d’Occitanie et au bar à Armagnacs. Un stand entièrement dédié aux arts de la table attirera tous les curieux. Au total, ce sont plus de 50 animations, pour petits et grands, qui sont prévues durant cette 19e édition, qui sera marquée par deux nocturnes festives.

À découvrir, par exemple, une animation pour savoir comment acheter en vrac, pour découvrir les vins d’Occitanie, pour se glisser dans la peau d’un agriculteur, pour découvrir l’apiculture, pour en apprendre plus sur les plantes…

Les exposants des Pyrénées-Orientales

Sept producteurs et exposants des Pyrénées-Orientales seront présents au salon régional de l’agriculture.

Les produits viticoles seront bien représentés avec le domaine d’Esperet de Saint Paul de Fenouillet (Côtes catalanes, Muscat de Rivesaltes, Rivesaltes…), le domaine de Vezian de Toulouges (Pays d’Oc IGP, Côtes catalanes), le domaine Mas Delmas de Rivesaltes (Côtes Roussillon village, Côtes catalanes), le domaine Saint Thomas d’Argeles-sur-Mer (Muscat de Noël, Collioure, Côtes du Roussillon…) et les vignerons de Caramany de Caramany (Côtes catalanes, Roussillon Villages, Muscat de Rivesaltes…).

La brasserie distillerie La Canya de Saint-André (whiskies, bières…) tiendra également un stand au salon REGAL Sud de France – l’Occitanie cette année, et proposera des liqueurs et des spiritueux dont certains bio.

Enfin, impossible de ne pas compter sur la présence des producteurs des anchois Roque de Collioure, célèbres au-delà de la région pour leurs filets d’anchois à l’huile, leurs anchois au seul, leurs crèmes d’anchois, leurs tartinables…

Informations pratiques

La 19e édition du salon REGAL Sud de France – l’Occitanie sera divisé en 3 espaces : le hall 1 où seront installés les producteurs, le hall 2 où se dérouleront les animations culinaires et expériences sensorielles et enfin, le hall 3, occupé par les animaux de la ferme le temps du week-end.

Le vendredi 15 décembre, la journée sera dédiée aux professionnels de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Au programme, des conférences sur des thématiques importantes comme les dépenses énergétiques, la gestion de l’eau, la souveraineté alimentaire et des échanges et rencontres.

Le salon se tiendra du 15 au 17 décembre, de 10h à 22h le vendredi et samedi et de 10h à 19h le dimanche.