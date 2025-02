Les vacances de février au rythme du carnaval dans les Pyrénées-Orientales

Comme chaque année, les vacances d’hiver coïncident avec la période des carnavals. Une occasion festive pour petits et grands de se costumer, de participer à des ateliers créatifs ou d’assister aux traditionnels défilés dans les Pyrénées-Orientales.

Pour cette édition 2025, qui débute le 15 février, de nombreuses animations (sélection non exhaustive) seront proposées aux enfants. Photo © Xavi Cabrera / Unsplash.

Les carnavals 2025 dans les Pyrénées-Orientales

Un peu partout dans le monde, le mois de février est rythmé par les tenues colorées des carnavals : Rio, Venise, Québec, Menton, Mulhouse, Nice… C’est également le cas dans les Pyrénées-Orientales. Plusieurs communes participent à ces festivités et l’engouement pour les défilés déguisés séduit les participants, toujours plus nombreux chaque année.

Saint-Hippolyte ouvre les festivités dès le 15 février. À partir de 13h30, les enfants pourront profiter d’une séance de maquillage avant le grand départ du cortège prévu à 14h30 depuis le centre de loisirs. Les réjouissances se poursuivront dès 15h30 au gymnase, avec une parade de chars et la présence de mascottes.

Le carnaval de Prats-de-Mollo-la-Preste met à l’honneur les traditions. La cité fortifiée s’animera dès 10h avec la mascarade. La place Josep de la Trinxeria sera ensuite investie par les danseurs de sardanes. La cité fortifiée vibrera à 15h pour le tant attendu encadenat, cette chaîne humaine mêlant enfants et adultes. Des jeux taurins, le ball de la posta et le ball de córrer animeront la place le Foiral. À 17h30, les danseurs de sardanes feront leur retour place d’Armes avant le bal prévu à 22h30. La soirée s’achèvera avec le tio-tio suivi de l’échelle à minuit au foyer rural.

Le week-end suivant, Saint-Laurent-de-Cerdans prendra le relais avec une cavalcade animée dès 15h par la banda Els Tirons. Les festivités continueront avec un bal des enfants à 16h30 à la halle polyvalente, suivi du bal masqué à 22h30, ponctué de tio-tio et d’un monôme.

Le carnaval, véritable tradition dans les Pyrénées-Orientales

Le 1er mars, Amélie-les-Bains-Palalda lancera son célèbre casament tremblant, une parodie de mariage catalan à 10h, avant un bal pour enfants à 15h. Le lendemain, la première cavalcade débutera à 15h, suivie d’un grand bal à 17h.

C’est également le 1er mars que la commune du Barcarès proposera son carnaval. Un seul mot d’ordre : venir costumé et de bonne humeur pour faire la fête !

À Argelès-sur-Mer, où le carnaval est une tradition bien ancrée, l’édition 2025 aura une saveur particulière puisqu’elle marquera le 50e anniversaire de l’événement. La première cavalcade est prévue le 2 mars, veille de la rentrée scolaire, tandis qu’une nocturne avec bal costumé aura lieu le 15 mars.

Pour bien se préparer aux festivités du carnaval, le musée d’art Hyacinthe Rigaud de Perpignan propose un atelier créatif parents-enfants, le 19 février, dédié à la confection de couronnes en papier agrémentées d’éléments végétaux. Le lendemain, le musée accueillera les 2-4 ans pour une visite ludique à travers des récits captivants et des jeux adaptés à leur jeune âge. L’après-midi s’achèvera par un atelier créatif sur le thème du carnaval.

En amont de Mardi gras, un autre atelier sera animé au musée, le 26 février. Accompagnés de leurs parents, les enfants pourront créer leurs propres masques inspirés des modèles portés à la cour de Versailles.

Des vacances sous le signe de la créativité près de Perpignan

Du 18 février au 1er mars (hors dimanches et lundis), La Boîte à Rire de Perpignan proposera une adaptation originale et colorée de La Cigale et la Fourmi, destinée aux 3-10 ans.

Les 20 et 25 février, un atelier de peinture parents-enfants se tiendra à La Vitrine sur le Fauvisme, à Collioure, offrant une expérience artistique immersive avec la baie en toile de fond.

La médiathèque de la commune du Boulou attend les 6-11 ans pour un atelier créatif, le 19 février. Animé par Colette Mâchard – Sevestre, artiste peintre, il sera divisé en trois temps : un temps découverte, un temps participatif et un temps d’initiation aux techniques picturales.

Le même jour Cendrine Martial et Fred is doing animeront un atelier autour du cyanotype et de la musique pour les 8 ans et plus au parc Guilhem de Cabestany.

Dans la station des Angles, les 21 et 28 février, les enfants pourront s’essayer à la pâte à sel en réalisant des créations inspirées de la nature, de la faune et de la flore.

Les activités culturelles de ces vacances de février

Deux spectacles sont programmés au théâtre de Toulouges durant ces vacances d’hiver.

Les Fables de Jean de La Fontaine sont connues aussi bien des petits que des grands. Trois comédiennes proposent de redécouvrir ces fables lors d’un spectacle associant charme et sagesse, le 15 février.

Le 18 février, le jeune public pourra assister à Llum, un spectacle de contes en ombre et lumière. Accessible dès 5 ans, ce voyage sonore séduira toutes les générations.

Le 23 février, la célèbre Chantal Goya donnera son spectacle Sur la route enchantée, au Palais des Congrès de Perpignan.

Le 26 février, la compagnie Tadam donnera son spectacle Poubelle-land, au Palais des Fêtes de Rivesaltes. Cette fable écologique, drôle et musicale est accessible à partir de 6 ans.