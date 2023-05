Quand le champignon de Paris pousse dans les Pyrénées-Orientales

La maison Vialade a choisi d’investir dans la robotique. Nicolas Vialade, PDG de l’entreprise, n’est pas peu fier de nous présenter la plateforme qui s’adapte à la taille de l’opérateur et ces plateaux qui s’inclinent à 45 degrés pour permettre à l’opératrice de saisir délicatement et sans effort les champignons par leur chapeau. «Le concept existe depuis deux ou trois ans, et on est les premiers à mettre en place cet équipement en France.»