Sécheresse l Niveau de crise enclenché pour une partie des Pyrénées-Orientales

Depuis le passage en alerte renforcée du mois de février, la pluie n’est venue ni remplir les nappes, ni arroser les terres. Il faudra donc tenir dans la durée avec la quantité d’eau présente sur le territoire. «Il n’y a pas assez d’eau pour couvrir tous les usages d’ici à la fin de l’été.» «C’est la sécheresse la plus aiguë depuis les 60 dernières années», insiste Rodrigue Furcy.

Depuis plus de 15 jours, les réunions s’enchaînent. La veille encore, le Préfet avait assisté aux débats du comité sécheresse jusque tard dans la soirée ; avant d’être sur le pied de guerre avec les chambres consulaires, les maires, et la présidente du département dès 7h ce matin. Rodrigue Furcy en a perdu sa voix, mais pas sa gravité. «La sécheresse que nous vivons est historique par son intensité et par sa durée.»