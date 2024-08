Animaux errants : Près de Perpignan, le décès d’un bouc interroge 

Jean-Noël nous décrit une scène d’horreur. Ce jour-là, il reçoit l’appel d’un agent de la police municipale de Pia. Un habitant de la commune aurait récupéré sur la voie publique un petit bouc mordu par un chien. Un sauvetage de plus pour le propriétaire du refuge qui s’occupe de près de 400 poules, chevaux, chèvres, ânes et autres bêtes sauvées de la maltraitance ou de l’élevage intensif. Si l’administré déclare avoir contacté les services municipaux, aucune solution n’aurait été trouvée. « Personne n’en voulait », accuse Jean-Noël qui porte sa structure à bout de bras. Au refuge, les dépenses sont devenues exponentielles, tant le nombre d’animaux abandonnés a augmenté.

« C’est la personne qui a trouvé le petit bouc qui l’a amené jusqu’au refuge », explique Jean-Noël, qui finit par accepter de prendre l’animal en charge. À l’arrière de la camionnette, le bouc se tient debout. « Il ne semble pas si mal en point », se rassure le propriétaire du refuge. Pourtant, Jean-Noël est loin d’imaginer ce qui l’attend. « Je l’ai pris dans mes bras, et là, l’horreur… En deux secondes, j’ai les bras remplis de vers et de mouches. Je m’aperçois que sous le ventre de l’animal, gémissant de douleur, il y a un creux ! » Loin d’être une morsure de chien, Jean-Noël constate que le bouc a reçu une balle. « Il y avait un orifice d’entrée et un orifice de sortie au-dessus de son ventre. »