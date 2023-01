Basket | Hugo Benitez, l’étoile de Toulouges a brillé au All-Star Game

Article mis à jour le 9 janvier 2023 à 07:45

Hugo Benitez all-star ! Ça, c’est fait ! Le jeune basketeur professionnel – né à Toulouges le 20 janvier 2001 – a été sélectionné parmi le top 12 des joueurs français du championnat national Betclic Élite. Il a joué le 29 décembre dernier le match des étoiles à l’Accor Arena de Bercy. Un show à l’américaine, très festif, dans lequel s’est déroulé le match des all-star (équipe France vs équipe Monde), ainsi que trois concours (trois points, dextérité et dunks). Entretien révélation avec Hugo Benitez.

Des premiers pas sur les parquets du club de Toulouges

Hugo Benitez, 1m87, évolue au poste de meneur titulaire pour le club de Bourg-en-Bresse (Betclic élite). Il est issu d’une grande famille d’anciens professionnels et de passionnés invétérés ; en les personnes de Séverine Leymarie et de Benoit Benitez. Le jeune prodige a fait ses premiers pas sur les parquets du club de Toulouges, sa ville natale. Son père est d’ailleurs le président du Toulouges Basket Association (ex USAT) depuis septembre 2020. En 2016 que Hugo Benitez quitte le club catalan pour le centre de formation de Bourg-en-Bresse. Le moteur est lancé et le jeune prodige enchaîne les signes qui ne trompent pas : comme le championnat de France U19, qu’il remporte en 2019, en étant élu meilleur joueur de la compétition (MVP) ; ou ses nombreuses sélections réussies en Équipe de France des moins de vingt ans.

C’est en 2020 qu’il signe son premier contrat professionnel, toujours avec son club formateur de Bourg-en-Bresse, et pour une durée de trois ans. Le club de Bresse est actuellement classé sixième (au 7 janvier 2023) sur un total de dix-huit concurrents. Hugo Benitez de partager sur le quotidien d’un joueur professionnel : «Nous avons deux matchs par semaine, avec le championnat national et européen ; et nous avons au minimum un entraînement par jour. Nous faisons un bon début de saison. Mais on peut mieux faire.» Entre-temps, Hugo Benitez est appelé à plusieurs reprises par l’Équipe de France sénior en tant que partenaire d’entraînements. C’est en 2022 qu’il peut brièvement goûter à la consécration de porter le maillot tricolore pour sa première sélection. «J’y pense à l’Équipe de France. Forcément ! Mais pour l’instant, c’est le club qui est plus important. Si je suis rappelé pour une sélection, ce serait une énorme consécration et je travaille pour. C’est dans la logique des choses.» 2022 : une belle année de sélections individuelles pour Hugo Benitez.

Hugo Benitez au all-star le 29 décembre dernier à l’Accor Arena de Bercy

Il revient sur son match de all-star où il a réalisé de belles stats individuelles (15 points, 5 passes décisives et 4 rebonds) : «Je devais participer l’an dernier au skills challenge puis j’ai été testé positif au Covid. C’est la première fois que je suis nommé all-star. On m’avait annoncé, avant ça, que j’étais sur la liste d’attente. Puis le président de mon club est venu m’annoncer que j’allais bel et bien y participer : le joueur Élie Okobo avait un match avec son club de Monaco le même soir. J’en ai bénéficié.» Comment se composent les équipes de ce match des étoiles ? «C’est un jury d’experts et de journalistes qui nomment les douze meilleurs joueurs français et étrangers, de la Ligue nationale, pour composer les deux équipes qui s’affronteront. Je pense qu’ils m’ont récompensé pour mon jeu global et régulier. Je n’ai pas de grosses statistiques individuelles, mais j’essaie de tout faire sur le terrain.»

Hugo Benitez est de cette trempe de poste 1 généreux et au QI basket hyper développé. Il poursuit et se rappelle le déroulé du all-star game : «J’ai beaucoup de progrès à faire, comme le shoot à trois points. J’ai encore un très mauvais pourcentage en ce début de saison. Je dois concrétiser cet aspect de jeu. Le all-star game a été une super expérience. Comme le fait d’avoir côtoyé Nando De Colo par exemple (185 sélections en Équipe de France). Ou encore Victor Wembanyama (véritable sensation du monde Basket annoncé comme premier choix de la future Draft NBA 2023). Il est un Ovni en attaque comme en défense. On oublie souvent à quel point il est dissuasif, de par sa taille, sous le panier. Et ça, ce n’est pas visible dans les stats.»

«Mais le All-star game, on n’y va pas pour apprendre quelque chose, mais plutôt pour profiter et s’amuser. Ce n’est pas un match à grosse intensité. C’était très cool. Je me souviens avoir entendu les feux d’artifice depuis le couloir. C’est un show incroyable. Ils se sont bien inspirés des Américains et du All-star week-end de la NBA !» Hugo Benitez

Le contrat de Hugo Benitez avec son club de Bourg-en-Bresse prend fin cette année. Quelles suites pour le natif de Toulouges ? «Je veux jouer au plus haut niveau européen. Là, pour le moment, c’est trop tôt dans la saison pour y penser et je reste concentré sur mon équipe. C’est mon agent qui est en relation avec le club au sujet du contrat ; ce qui me permet de ne penser qu’au basket. Mon rêve est de jouer pour Barcelone. Ricky Rubio est mon joueur préféré et il m’inspire beaucoup. À Barcelone, c’est l’un des premiers matchs professionnels que j’ai vu dans ma vie. Il était l’un des plus jeunes joueurs et je l’adore car il rend les autres meilleurs.»