Article mis à jour le 25 janvier 2023 à 19:27

Ce mercredi 25 janvier 2023, sont tombés les chiffres du chômage pour le 4e trimestre 2022. Au niveau national, le nombre de demandeurs d’emploi des catégories A, B et C ne diminue que légèrement. En revanche, ce nombre moyen augmente en Occitanie. En ce qui concerne les demandeurs d’emplois en catégorie A, la baisse est significative aussi bien au niveau national que régional. Qu’en est-il au niveau départemental ? Quel bilan tirer sur l’année ?

Une situation de l’emploi contrastée dans les Pyrénées-Orientales

Dans le département, au 4e trimestre 2022, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A s’établit en moyenne à 31.750. Après une hausse de 0,8% au 3e trimestre, ce nombre repart à la baisse (-0,5%). Avec ces 170 personnes de moins, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A diminue de 4,9% sur un an. Dans les Pyrénées-Orientales, au 4e trimestre 2022, 53.310 personnes sont inscrites en tant que demandeurs d’emploi pour les catégories A, B et C. Cela représente 1.180 personnes de plus qu’au trimestre précédent ; soit une augmentation de 2,3%.

Malgré cela, ce nombre diminue de 2,2% sur un an.Toutes catégories confondues, le nombre d’inscrits à Pôle Emploi dans les Pyrénées-Orientales est de 60.080 soit, 1,7% de plus que le trimestre précédent.

Chiffres demandeurs d’emploi Pyrénées-Orientales 4e trimestre 2022 © Pôle emploi -Dares, STMT, traitements Dares.

Le profil des demandeurs d’emploi dans les Pyrénées-Orientales à fin 2022

Pour ce 4e trimestre 2022, 16.410 hommes et 15.330 femmes sont inscrits à Pôle Emploi en catégorie A. Les hommes sont un peu plus nombreux que le trimestre précédent mais pour les femmes, c’est l’inverse. Pour les catégories A, B et C, le nombre d’hommes inscrits passe de 25.630 à 26.340 et celui des femmes de 26.500 à 26.970 ; soit une augmentation de respectivement, 2,8 et 1,8% sur un trimestre. Le bilan sur un an est plus positif, puisque l’évolution est à la baisse (-2,2% pour les hommes comme pour les femmes). Pour les catégories A, B et C, les 25-49 ans sont toujours les plus nombreux puisqu’ils sont au nombre de 30.250, contre 6.730 pour les moins de 25 ans, et 16.320 pour les 50 ans et plus. Toutes les classes d’âge enregistrent une hausse du nombre d’inscrits ce trimestre. Les jeunes sont le plus touchés avec 4% de demandeurs d’emploi supplémentaires. Sur un an, ce sont les seuls à connaître une augmentation du nombre d’inscrits (+2,7%).

Les inscrits depuis moins de 1 an en catégorie A sont plus nombreux ce trimestre, +5,3% par rapport au trimestre précédent, +7,9% par rapport au 4e trimestre 2021. 29.210 personnes sont dans cette situation. En revanche, pour les inscrits depuis 1 an ou plus, c’est l’inverse. La diminution est de 1,3% sur un trimestre mais de 12,3% sur un an. Pour ce 4e trimestre 2022, la part des demandeurs d’emploi inscrits depuis 1 an ou plus est de 45,2 %. Ils étaient 50,4 % au 4e trimestre 2021 et 46,8 % au 3e trimestre 2022.

Les chiffres Pôle Emploi pour l’Occitanie

Pour ce 4e trimestre 2022, le nombre d’inscrits en catégorie A en Occitanie poursuit sa baisse. 307.050 personnes sont dans cette situation, elles étaient 314.260 le trimestre précédent et 335.590 au 4e trimestre 2021. Cela représente une diminution de 2,3% sur un trimestre et 8,5% sur un an. En revanche, après une diminution importante, le nombre de demandeurs d’emploi des catégories A, B et C repart à la hausse, et passe de 546.010 à 547.390. Malgré cette légère augmentation de 0,3%, le nombre d’inscrits de ces catégories est en baisse de 3,8% sur un an. Toutes catégories confondues, le nombre d’inscrits à Pôle Emploi en Occitanie est de 625.730, un chiffre stable par rapport au trimestre précédent (625.670). Sur un an, la diminution est plus marquée (-3%). Sur un an, l’ensemble des inscrits en catégories A, B et C diminue en moyenne de 3,8% ; baisse portée par la catégorie A (-8,5%) et la catégorie C (-1,7%) car la catégorie B progresse fortement et affiche une hausse de 12,1%. Comme au niveau départemental, ce sont les 25-49 ans qui sont majoritaires. Ils représentent plus de la moitié des inscrits en catégories A, B et C. En effet, sur la totalité des inscrits de la région (547.390), 324.310 ont entre 25 et 49 ans, 68.240 moins de 25 ans et 154.840 50 ans ou plus. Le nombre de 25-49 ans se stabilise par rapport au 3e trimestre 2022 mais est moins important qu’au 4e trimestre 2021 (-4,6%).

Sur les 547.390 inscrits à Pôle Emploi en catégorie A, B ou C en Occitanie, 45% le sont depuis un an ou plus. Cette part des chômeurs de longue durée est en nette baisse depuis un an car elle représentait 49,8% des inscrits au 4e trimestre 2021.

Chiffres demandeurs d’emploi Occitanie 4e trimestre 2022 © Pôle emploi -Dares, STMT, traitements Dares.

Le bilan de l’année 2022

Au 4e trimestre 2022, en France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi en catégories A, B et C s’établit à 5.113.400. Parmi elles, 2.834.000 le sont en catégorie A, c’est-à-dire sans emploi, et 2.279.300 occupent les catégories B et C puisqu’elles exercent une activité réduite. Au niveau national, le nombre d’inscrits en catégorie A diminue de 3,8% ce trimestre et de 9,4% sur un an. Cette baisse importante est toutefois entachée par la hausse des demandeurs d’emploi en catégorie B (+5,2% ce trimestre) et en catégorie C (+2,3% ce trimestre). Au total, le nombre d’inscrits à Pôle Emploi en catégories A, B et C diminue de 0,8% ce trimestre et de 5,2% sur un an.

Le bilan de l’année 2022 est donc plutôt positif, aussi bien au niveau départemental, régional et national. Sur un an, aussi bien pour les inscrits en catégorie A que pour l’ensemble des inscrits tenus de rechercher un emploi, tous les chiffres sont à la baisse.