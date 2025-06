Article mis à jour le 24 juin 2025 à 09:05

Ce lundi la Chambre du commerce et de l’industrie (CCI), a présenté en partenariat avec la ville de Sainte-Marie-la-Mer, le projet du « Blue Tech Show », édition 2025. Un salon professionnel et grand public sur le thème de l’économie bleue.

C’est un évènement majeur du calendrier économique et environnemental dans le sud de la France, le Blue Tech Show revient cette année à Sainte-Marie-la-Mer. La troisième édition de cette « vitrine de l’économie bleue », aura lieu les 25 et 26 novembre prochains. L’occasion pour les entreprises, collectivités et citoyens d’explorer ensemble les solutions durables de demain.

Une transition environnementale pour Sainte-Marie-la-Mer

L’économie bleue, est le point central de ce salon professionnel. Il s’agit de l’utilisation durable et la conservation des ressources aquatiques dans les environnements marins et d’eau douce. Un thème choisi afin de favoriser l’émergence de nouvelles filières durables. Mais aussi de mettre en lumière les synergies entre recherche, industrie, environnement et territoires. Elle permet également de créer des opportunités concrètes pour les entreprises, les startups et les institutions. Cette année, plusieurs points seront abordés : le crédit biodiversité, les nappes phréatiques, la protéine de la mer et le diagnostic eau.

« C’est un honneur de recevoir le salon parce que c’est un événement très prestigieux. Il nous a semblé évident de l’accueillir. Cela nous permet aussi de positionner Sainte-Marie-de-la-Mer comme une commune qui compte dans le paysage littoral de ce département », a indiqué le maire de ville, Edmond Jorda. Ce dernier ambitionne une transition environnementale de la ville, notamment avec la modernisation de son port de plaisance.

Grâce aux éditions précédentes à Banyuls-sur-Mer et à Canet, ce salon est devenu une référence dans le sud de la France. En 2024, il a compté 33 exposants et plus de 500 visiteurs. Cette année, la CCI a indiqué qu’elle attendait une quarantaine d’entreprises, toujours avec l’ambition de développer de nouveaux modèles économiques en préservant les milieux marins.

« La mer est notre avenir. Le Blue Tech Show 2025 est plus que jamais un catalyseur d’initiatives, d’innovations et d’échanges autour de la mer », a affirmé Laurent Gauze, président de la CCI des Pyrénées-Orientales.

Des start-up innovantes en compétition

Surnommés « les équipages », cinq start-up se sont lancées dans la compétition « Start Cup » du Blue Tech Show. Pendant 9 mois, elles ont réalisé un parcours entrepreneurial rythmé par des pitchs, des défis et des évaluations trimestrielles. À présent, elles tentent de faire grandir leur projet et de séduire les investisseurs.

Parmi elles, on retrouve la société « Capitaine Néo », qui transforme artisanalement le néoprène de combinaisons de sports nautiques usagées, en objets pratiques uniques. Ensuite, « Habilev », qui œuvre sur les campings et sur les systèmes d’élévation de l’hôpital anti-inondation. « Miguel Caldentey » dont l’objectif principal est un retour à la navigation au sein d’un modèle économique durable. « Sea Clade », avec sa production de perles de culture par l’élevage de gastéropodes marins. Enfin « Kojiwan » transforme et modernise les bateaux avec des solutions écologiques, durables, et accessibles.

Des prix seront remis en novembre prochain pour récompenser les projets les plus audacieux. On retrouvera trois catégories : innovation technologique, impact environnemental et jeune entreprise.

