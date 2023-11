Blue Tech Show : l’innovation au service de la préservation des océans

Article mis à jour le 8 novembre 2023 à 12:53

Alors que la sauvegarde des océans s’impose comme une urgence pour la survie de notre planète, le Blue Tech Show mettra en avant les solutions destinées à préserver l’environnement marin du 9 au 11 novembre 2023.

Une cinquantaine de start-up françaises, spécialisées dans la durabilité marine, confronteront idées et solutions à Banyuls-sur-Mer autour de trois thèmes : l’économie bleue, l’eau et l’environnement. Une première édition pour un salon qui espère également établir un pont entre les professionnels et un public concerné.

Qu’est-ce que le Blue Tech Show ?

Le Blue Tech Show est un évènement entièrement dédié à l’économie bleue. Plus de 50 start-up spécialisées dans la protection de la mer et de l’environnement seront présentes. Il s’agit d’un salon professionnel ouvert au grand public les 10 et 11 novembre ; l’occasion de rencontrer des entreprises locales innovantes. Les visiteurs pourront également profiter d’une exposition de gyotakus et d’un théâtre d’improvisation avec deux comédiens professionnels. Cet évènement est porté par la French Tech Perpignan, en collaboration avec la CCI des Pyrénées-Orientales ainsi que la société coopérative Ocean’Ic, implantée à Banyuls-sur-Mer, lieu du Blue Tech Show.

Le salon sera divisé en deux parties : une première dans la salle Bartissol, conçue comme un village avec des exposants, et la seconde sur l’esplanade du front de mer avec des démonstrations nautiques. Les deux sites seront reliés par vidéo pour suivre les évènements en simultané.

Cinquante entreprises réunies à Banyuls-sur-Mer

Une cinquantaine d’exposants, en majorité venus d’Occitanie et des Pyrénées-Orientales seront là, répartis autour de trois thématiques : économie bleue, eau et environnement. Des start-up spécialisées dans le traitement et l’approvisionnement en eau, mais aussi la pêche, le nautisme, l’aquaculture ou encore les cosmétiques attendent les professionnels et le public du 9 au 11 novembre 2023.

Basée à Banyuls-sur-Mer, l’entreprise Plastic@Sea, spécialisée dans la biodégradabilité et la toxicité des plastiques en mer, a confirmé sa présence. De même que Capt’ain Chercheur, une market place d’accastillage d’occasion basée à Perpignan. La société Microbia Environnement, basée à Argelès-sur-Mer, qui a développé des biocapteurs génétiques pour détecter les micro-organismes susceptibles d’engendrer des nuisances dans les eaux environnementales, sera au Blue Tech Show.

La première édition de ce salon consacré à l’économie bleue sera également marquée par la présence de AviWell, une entreprise toulousaine qui développe des solutions nutritionnelles durables pour la planète et Plaxtil, basée à Châtellerault, qui recycle les déchets textiles en nouveaux matériaux écologiques.

Le bureau d’études montpelliérain LDGenX sera au Blue Tech Show pour revenir sur les questions de conservation de la biodiversité et d’amélioration de la production agricole et aquacole. L’entreprise K’Ren, basée à Mauguio, présentera sa housse de protection spéciale pour le carénage des bateaux.

L’eau : la ressource clé des Pyrénées-Orientales

Impossible de ne pas lier le département des Pyrénées-Orientales à l’eau. Tout le monde a en tête la sécheresse inédite de cette année 2023 et ses conséquences y compris sur la biodiversité. Le Blue Tech Show apporte une vision différente de l’eau en faisant de cette ressource un élément structurant pour l’économie du département. Ce rendez-vous professionnel, également ouvert au public, est tourné vers l’innovation, les biotechnologies et la préservation du milieu marin. Cet évènement a pour objectif de promouvoir l’économie bleue et ses nouveaux métiers sur le territoire.

Emmanuel Stern, président de la French Tech Perpignan, affirme : « Notre ambition avec le Blue Tech Show est de créer une vitrine de l’économie bleue sur les sujets de l’environnement et de la préservation de l’eau pour promouvoir un nouveau futur. »

Anne-Leïla Meistertzheim, présidente de la toute première commission « Économie bleue » à la CCI des Pyrénées-Orientales et à la tête de Plastic@Sea, déclare « L’économie bleue […] permet le développement de nouveaux métiers qui utiliseront des ressources selon des procédés durables, déjà représentés dans des Pôles structurés en région Paca ou à Barcelone. »

L’avis d’autres professionnels du secteur de l’économie bleue

« L’économie bleue est une formidable opportunité économique pour le territoire pour les entreprises qui veulent innover dans le domaine de l’eau et un élément structurant pour l’économie du département. Ces initiatives portent un message d’avenir sur le sujet et les Pyrénées-Orientales apparaissent comme le lieu où c’est possible en France. » Rodrigue Furcy, ancien préfet des Pyrénées-Orientales, lors de la conférence de presse de présentation du Blue Tech Show le 31 août 2023 à Banyuls-sur-Mer.

À cette même occasion, Daniel Christiaen, chercheur au CNRS et à l’origine d’Ocean’Ic, une société coopérative d’intérêt collectif, confiait « Il faut que les gens se rendent compte de l’intérêt que représente ce secteur économique encore parfois méconnu. Il faut également les sensibiliser au fait que de très belles start-up sont installées à Banyuls-sur-mer avec tout type d’emplois recherchés et pas uniquement des chercheurs. »