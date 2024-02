Une boutique de colis mystères s’installe près de Perpignan

Article mis à jour le 1 février 2024 à 10:41

Depuis peu, en France, un nouveau concept voit le jour… et fait fureur ! Dans un paquet emballé, vous achetez à l’aveugle votre trouvaille. Toutes les stratégies sont bonnes à adopter : soupeser, tâter et imaginer, en espérant tombé sur le bon produit ! Dans les boutiques éphémères Destock Colis, des Toulousains ou des Narbonnais se sont déjà essayés à ce « jeu ». Aujourd’hui, le concept débarque de manière permanente près de Perpignan.

Des pochettes surprises mises en vente à l’année

La zone commerciale de Claira accueille la boutique permanente Destock Colis. Le mot d’ordre ? Au petit bonheur la chance. Vous devrez fouiller les étals de paquets anciennement perdus, n’attendant qu’une seule chose : un nouveau propriétaire. Comme indices, les clients peuvent se référer aux dates inscrites sur le colis ou simplement à son aspect. Si le contenant peut parfois paraître évident, « les vendeurs ne sont d’aucune utilité pour aider à choisir le « bon » colis », nous affirme Andréa, future responsable du magasin Destock Colis, à Claira. Selon elle, « en France, plus de 25 000 commandes n’arrivent pas à destination, par jour ».

Mais comment fonctionne Destock Colis ? La société rachète à la tonne les colis n’étant pas parvenus à leurs destinataires. Récupérées auprès de divers acteurs logistiques, les palettes viennent de toute l’Europe : Allemagne, Pays-Bas ou encore Espagne. Ces « pochettes surprises » sont ensuite revendus à l’unité et au poids. Entre 5 et 25 euros l’unité et 145 euros les dix kilos. Pour Andréa, « le concept s’inscrit dans la continuité de la loi anti-gaspillage de janvier 2022 ». En effet, cette législation interdit la destruction de tous les colis non alimentaires. Du profit, donc, sur des marchandises égarées.

La Poste organise des ventes aux enchères de colis non distribués

Tous les ans, en fin d’année, La Poste redonne une nouvelle vie aux commandes égarées. L‘opérateur de services postaux organise des ventes aux enchères de colis non distribués. Vendeurs et transporteurs sont considérés comme responsables, sauf circonstances exceptionnelles. En cas de perte, c’est au bout de 30 jours, que le consommateur peut considérer son achat comme égaré et engager les procédures nécessaires. L’acheteur a ensuite six mois pour réclamer son colis, sinon il devient la propriété de La Poste.

Mais gare aux arnaques. Lors des ventes aux enchères, des « professionnels » se positionnent en tant qu’acheteurs pour ensuite revendre les colis sur des sites frauduleux. Si certaines plateformes reprennent l’aspect de grandes enseignes, vous n’êtes jamais à l’abri d’une escroquerie.

Dans l’attente de l’ouverture de la boutique à Claira – prévue dans le courant du mois de février – les anecdotes ne manquent pas sur les réseaux sociaux. « Pour Noël, ma fille avait acheté six colis à Sauvian. Nous avons bien rigolé en découvrant le contenu », peut-on lire sur la page Facebook de Destock Colis. Paris, Sauvian, Perpignan, l’aventure continue pour Destock Colis qui devrait prochainement s’installer à Castres.