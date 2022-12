Article mis à jour le 25 décembre 2022 à 07:35

Selon une étude Ipsos, le livre est le deuxième cadeau le plus acheté par les Français pour Noël. Mais il peut arriver que le Père Noël ne sache pas tout et offre un livre déjà lu ou rangé dans notre bibliothèque. La solution ? Revendre ce deuxième exemplaire. Plusieurs plateformes telles que Book Village, La bourse aux livres ou encore Momox proposent de collecter vos livres pour une nouvelle vie.

Pour ceux qui privilégient l’occasion, ces plateformes sont aussi une solution pour lire et faire des cadeaux tout en réduisant son impact environnemental. Que ce soit pour acheter ou pour vendre, ces applications offrent une seconde vie aux livres. C’est une alternative facile, écologique et économique pour satisfaire les lecteurs passionnés et encourager la lecture.

Book Village, l’appli validée à 100% par la rédaction

Disponible uniquement sur smartphone (Google Play et Apple Store), Book Village se positionne comme l’application de livres d’occasion entre particuliers. L’utilisateur télécharge une application puis scanne le code-barres du livre. Deux prix sont suggérés : le prix vendeur et le prix de vente. Le premier correspond au montant perçu si le livre est vendu. Le deuxième au prix payé par l’acheteur. La différence entre les deux tarifs est toujours de 0,99€. L’utilisateur a la possibilité de modifier le prix vendeur, aussi bien à la hausse qu’à la baisse. Une étiquette d’envoi prépayée est mise à la disposition du vendeur pour chaque commande reçue. Elle doit être collée sur le colis qui sera lui-même déposé dans un point relais. L’utilisateur perçoit le montant de sa vente lorsque l’acheteur confirme la réception de sa commande ou 48h après la confirmation de livraison de Mondial Relay. Contrairement aux deux autres applications ci-dessous, la transaction se fait entre particuliers. Avantages : les livres ne voyagent qu’une seule fois, un plus pour l’impact environnemental. Inconvénient : l’état du livre est défini par le vendeur, pas de contrôle a posteriori.

Pour la rédaction de Made In Perpignan, Arnaud a testé Book Village : « J’ai été séduit par le concept de Book Village : dépenser moins et consommer mieux. Amateur de bandes dessinées, je cherchais à acquérir certaines séries d’anthologie que j’avais lues plus jeune. Des classiques tels que XIII de Van Hamme, Corto Maltese de Hugo Pratt, Blake et Mortimer, etc. J’ai privilégié les vendeurs qui avaient 3 ou 4 BéDés – toujours à l’état neuf – que je recherchais pour amortir les frais de port (certes très abordables et dégressifs). Une dizaine de transactions plus tard, j’avoue être bluffé. Des livres à l’état neuf que j’ai payé autour de 4€ soit le quart du prix magasin… quand on les trouve encore. Et le plaisir d’avoir reçu parfois des éditions originales des années 80-90 qui ont désormais un second foyer. »

La Bourse aux Livres : la plateforme qui s’occupe de vendre pour vous

Lancée en janvier 2020, La Bourse aux Livres permet de revendre simplement ses livres d’occasion via l’application. Disponible en France, en Belgique et en Espagne, la Bourse aux Livres a déjà permis de revendre 1,3 million de livres depuis son lancement. Son utilisation est très simple, il suffit de télécharger l’application gratuite et de scanner le code-barres du livre proposé à la vente. Une estimation est proposée en temps réel. L’utilisateur n’a plus qu’à imprimer le bordereau qu’il a reçu puis déposer le pli dans un point relais. Il n’y a aucuns frais. La Bourse aux Livres réceptionne le colis, vérifie l’état du livre et le conserve jusqu’à sa vente. Tous les livres proposés sont visibles sur la boutique en ligne et parfois sur des marketplaces comme La Fnac ou Cdiscount… Lorsque le livre est vendu, La Bourse aux Livres prend en charge l’expédition vers l’acquéreur et reverse le montant de la vente sur le compte du vendeur. Si au bout d’un an, le livre n’est toujours pas vendu (seulement 7% des cas), le propriétaire peut faire le choix de donner ce livre à des associations partenaires ou de récupérer le livre sans frais supplémentaires.

« Notre croissance mensuelle à deux chiffres s’est accélérée avec la période des fêtes de fin de l’année en proposant des livres à des prix accessibles, généralement entre 3 et 5 fois moins cher que le neuf. En plus d’être moins chers, les livres vendus sont de très bonne qualité. Cela concerne 67% des livres proposés presque neuf. Le marché de la seconde main connaît un véritable essor et permet aux Français d’acheter des produits de qualité sans se ruiner, et s’inscrit dans le cadre d’un engagement pour une consommation responsable, plus écologique et plus économique. » Alexandre Taillandier, co-fondateur de La bourse aux livres

Momox Shop, le géant allemand des articles culturels d’occasion

Ce site ne propose pas seulement des livres mais aussi de nombreux articles culturels comme des DVD, CD, Blu-Ray, films… Momox Shop met en avant la possibilité de faire des économies, de rendre la culture accessible à tous, de lutter contre la consommation de masse et ainsi de protéger la planète.

Comme chez ces concurrents, l’utilisateur indique l’ISBN ou le code-barres de son livre ou de son objet culturel et découvre son prix de rachat. Les livres doivent être adressés en Allemagne, là où se situe Momox. Les frais d’envoi sont totalement pris en charge grâce à l’étiquette pré-affranchie. Les équipes vérifient l’état du livre et versent au vendeur le montant de la vente. Si les livres ne sont pas considérés comme « vendables », ils peuvent être cédés à une entreprise de recyclage. Si le livre est contrôlé, il fera potentiellement 2 fois le trajet France-Allemagne une fois vendu.

Les livres d’occasion ? Même la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illiberis valide !

Vu sur la page Facebook de cette institution des Pyrénées-Orientales : « L’industrie papetière constitue le 4e secteur d’activité le plus consommateur d’énergie au monde, derrière l’industrie extractive-récupération, l’industrie agroalimentaire, l’industrie textiles-habillement-cuir et chaussures. (…) Acheter des livres d’occasion aide à réduire l’impact environnemental de l’industrie du livre. »

La communauté de communes de rappeler l’impact sur l’environnement des 3 grandes étapes de la fabrication d’un livre :

– la production de la pâte à papier : destruction de la forêt et consommation importante d’eau et d’énergie ;

– l’impression, le façonnage et la mise sous carton : utilisation de substances toxiques et polluantes et gâchis de papier ;

– le transport : consommation de carburant.