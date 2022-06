Quand le sourire bleu Amazon débarque « dans ma zone »

Les médias se font parfois l’écho d’anciens salariés dénonçant les conditions de travail que le géant américain importe en France. Au contraire, ici, « on cherche à cultiver une autre idée de l’entreprise ». Vincent Lebrun affiche « un système de hiérarchie très aplati (…). Ici, tous les grades se mélangent, à l’occasion de tables rondes régulières, ou lors de gemba ». Vincent Lebrun nous explique cette méthode japonaise à la sauce Amazon. Le gemba consiste à faire quotidiennement le tour des opérations accompagné de 3 personnes différentes. « Nous faisons le tour et nous constatons ensemble les bonnes pratiques ou les points bloquants » . Le responsable se montre particulièrement fier des 98% « d’associés » satisfaits de travailler chez Amazon.

Parmi les mantras que l’entreprise répète à l’envi, « chez Amazon, nous sommes convaincus que la qualité de vie au travail des salariés est un facteur d’engagement. Aussi l’entreprise s’attache à proposer un environnement de travail qui favorise le bien-être et l’épanouissement de toutes et tous. Nous avons une approche globale du bien-être au travail et nous travaillons sur le bien-être au travail dans toutes ses composantes : rémunérations et avantages sociaux, carrières et formation et sécurité au travail ».

Et Chloé de confirmer, « on travaille dans une ambiance très motivante, on a une bonne équipe, il y a de la musique et ça bouge !« .