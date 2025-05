D’Argelès-sur-Mer à Rivesaltes, en passant par Elne, Collioure et la Jonquera, le « Pass Exilis » relie les mémoires

Depuis le 8 mai 2025, un nouveau dispositif baptisé « Pass Exilis » permet aux visiteurs de parcourir, avec un seul billet, cinq hauts lieux de mémoire situés entre la Catalogne Nord et Sud. Une initiative inédite dans le cadre du projet européen Exilis 1936-1946, qui ambitionne de renforcer les liens transfrontaliers autour de la mémoire des exils provoqués par la Guerre d’Espagne et la Seconde Guerre mondiale.

Concrètement, les détenteurs d’un billet plein tarif acheté dans l’un des cinq sites partenaires peuvent accéder gratuitement aux quatre autres lieux. Le pass relie ainsi le Mémorial du camp de Rivesaltes, la Maternité Suisse d’Elne, le Château royal de Collioure, le Mémorial du camp d’Argelès-sur-Mer et le Musée Mémorial de l’Exil à La Jonquera.

Pilotée par plusieurs collectivités, dont le Département des Pyrénées-Orientales et les communes d’Elne et d’Argelès, cette démarche vise à stimuler le tourisme de mémoire et à favoriser une lecture conjointe de l’histoire du territoire partagé. Le projet Exilis bénéficie d’un cofinancement européen à hauteur de 65 % via le programme Interreg-POCTEFA.

Prévu comme une phase pilote jusqu’à fin 2026, ce Pass s’inscrit dans une dynamique plus large d’éducation et de recherche historique, avec notamment un colloque sur les femmes et enfants internés prévu en octobre 2025.