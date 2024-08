Près de Perpignan, un feu de 2 hectares contraint l’évacuation de 3 000 vacanciers

Dans la nuit du 18 au 19 août 2024, le Service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Orientales est appelé pour un feu de végétation à Canet-en-Roussillon. Attisé par une Tramontane violente, l’incendie a parcouru plus de deux hectares et a nécessité l’évacuation de 3 000 vacanciers du Camping le Mar Estang.

Les 3 000 vacanciers du camping le Mar Estang évacués

Le communiqué de presse diffusé cette nuit par le Sdis 66 précise que plus d’une centaine de sapeurs-pompiers, et 27 véhicules sont intervenus pour venir à bout de l’incendie considéré comme maîtrisé au petit matin.

« L’incendie a parcouru environ 2 hectares, atteignant violemment le camping Mar Estang, qui compte 600 emplacements et peut accueillir jusqu’à 3 000 personnes sur 14 hectares. Un mobil-home a été détruit, cinq autres ont été partiellement endommagés, ainsi qu’une caravane et trois véhicules. »

Les autorités se félicitent d’avoir pu contenir la propagation du feu ce qui a permis de mettre à l’abri l’ensemble des campeurs et de préserver des infrastructures du camping. Dès 7h du matin, la grande majorité des personnes évacuées avaient pu regagner leur lieu de villégiature. Selon la Préfecture des Pyrénées-Orientales, 20 personnes ont dû être relogées, une majorité ayant été relogée dans d’autres mobil homes disponibles dans le camping. Le dispositif a été levé à 8h ce matin.

Concernant le bilan, le communiqué de presse précise que « sept personnes ont été légèrement blessées, dont quatre civils, deux sapeurs-pompiers et un gendarme. Un sapeur-pompier et un civil ont été transportés au centre hospitalier de Perpignan. Cinq personnes supplémentaires ont été vues par l’équipe médicale sur place. »

Alerte rouge incendie dans les Pyrénées-Orientales

Selon les autorités, la journée du 19 août est classée rouge sur trois zones du département, les Corbières, le Roussillon et les Albères. Dans ces secteurs la circulation des véhicules à moteur, la circulation à pied, à cheval et à vélo et️ l’utilisation des « places à feu agréées » sont interdites en dehors des routes et espaces dédiés. Le site Prévention-Incendie66.com indique la liste des communes concernées par les interdictions.