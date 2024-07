Collioure rejoint le palmarès des villages préférés des Français en 2024

Ce jeudi 11 juillet 2024 s’est tenu l’émission « Le village préféré des Français », animé par Stéphane Bern et diffusée sur France 3. Et pour la première fois, les Pyrénées-Orientales ressortent vainqueurs : Collioure est le village préféré de l’édition 2024.

C’est une première dans le département. Collioure, village déjà connu pour son attrait, vient d’être élu village préféré des Français, ce jeudi 11 juillet 2024. Depuis la création de cette émission en 2012, seulement trois villages des Pyrénées-Orientales ont pris part à la compétition. Il s’agit de Villefranche-de-Conflent, Castelnou, et Collioure cette année. Aucun village du département n’avait participé depuis Castelnou, plus beau village de France, arrivé septième en 2015. Neuf ans plus tard, c’est donc avec fierté que Collioure remporte le cœur des français et emmène les couleurs catalanes en haut du classement.

Le saviez-vous ?

Le « village préféré des français » n’est pas forcément le « plus beau village de France ». Bien que leurs participations soient fréquentes dans l’émission, être « plus beau village de France » n’est pas nécessaire. C’est ainsi que Collioure a pu participer à cette édition 2024, puisque le village ne fait pas partie des 178 détenteurs du label.

Ce label a été créé en 1982 pour promouvoir le patrimoine culturel et architectural rural. Son obtention repose sur trois critères de présélection et 32 critères étudiés lors d’une visite-expertise. Avec ses 2 517 habitants (en 2021) contre les moins de 2 000 stipulés en critère de présélection, c’est donc de peu que Collioure manque l’occasion d’obtenir ce titre.