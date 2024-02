Patrimoine I Collioure : à la découverte de la Cité des Peintres

Article mis à jour le 22 février 2024 à 12:17

Sélectionnée pour représenter l’Occitanie pour l’édition 2024 du « Village préféré des Français » et connue pour son Clocher et son Château Royal, Collioure attire chaque année de nombreux visiteurs. Mais connaissez-vous réellement cette ville des Pyrénées-Orientales ? Plongez pour une découverte inédite de cette perle de la côte Vermeille.

Collioure, source d’inspiration des artistes d’hier et d’aujourd’hui

Collioure porte bien son surnom de la Cité des Peintres. Nombreux sont les artistes qui ont décidé d’y poser toiles et pinceaux. Désormais connue dans le monde entier, la ville des Pyrénées-Orientales s’est fait peindre sous tous ses angles.

C’est à Collioure qu’est né le fauvisme, ce mouvement libèrant les couleurs. Henri Matisse, figure majeure du XXᵉ siècle, a peint plus de 15 toiles, 40 aquarelles et une centaine de dessins en seulement trois mois. Au même siècle, André Derain, comptabilise 30 toiles, 20 dessins et une cinquantaine de croquis. Emprunter le chemin du fauvisme est idéal pour revivre l’été 1905 et partir à la découverte de ces tableaux. De la Tour d’Aval à la Rue du Mirador, en passant par le Clocher, les deux artistes ont laissé leurs traces. Un ensemble de dix peintures réparti sur l’ensemble de la ville comme sur le boulevard du Boramar ou encore sur la place de l’Eglise.

Mais avant d’attirer les deux célèbres peintres, Collioure avait déjà fait un adepte. En 1888, Paul Signac, un artiste appartenant au courant du pointillisme, serpente la ville. Louis Valtat fait également escale entre 1894 et 1895, dans la ville. Plus tard, ce sont Raoul Dufy, Georges Braque, Charles Camoin ou encore Albert Marquet qui se laissent séduire par les couleurs et la lumière de la commune. Après la Première Guerre mondiale, d’autres artistes tels que Henri Marre, Henri Martin et Léopold Sauvage y reviennent sans oublier Augustin Hanicotte qui animera des ateliers de peinture pour enfants intitulés « les gosses de Collioure ».

Au XXe siècle, Collioure conserve son importance et son statut de ville artistique. Willy Mucha s’y installe définitivement en 1943 après avoir été conquis par la clarté si fascinante de la ville. Le peintre invita plusieurs de ses amis à le rejoindre.

Aujourd’hui encore, les artistes ont fait de Collioure leur lieu d’habitation et leur principale source d’inspiration. Beaucoup ont choisi d’installer leur galerie d’art dans le centre-ville. C’est le cas de Max Rovira, un peintre marseillais d’origine espagnole. Il s’inspire du post-impressionnisme. Jusqu’au 18 mai 2024, le musée d’art moderne de Collioure consacre une exposition nommée « On n’est pas des fauves ».

Une ville de bord de mer qui fait le plein d’animations toute l’année

À Collioure, pas de place à l’ennui. L’année débute par un grand concert du Nouvel An à l’église Notre-Dame-des-Anges et se conclut par un feu d’artifice tiré au douze coups de minuit. Entre temps, plusieurs évènements sont organisés.

Le département des Pyrénées-Orientales célèbre le Vendredi Saint avec un événement traditionnel et généralement spectaculaire : la Procession de la Sanch. Mais à Collioure, cette procession se déroule non pas la journée comme ailleurs, mais le soir, éclairée aux flambeaux. Au mois d’avril, la Sant Jordi est célébrée. Cette manifestation consacre à la fois la connaissance avec des livres et l’amour grâce à des roses. Cette fête est l’équivalent de la Saint Valentin.

Les fêtes de la Saint-Vincent rythment l’été de cette ville des Pyrénées-Orientales. Du 14 au 18 août, la ville rayonne avec des concerts et animations, sans oublier le feu d’artifice – le plus important de l’année – tiré le 16 août dans la baie de Collioure.

Lors des fêtes de fin d’année, Collioure invite les visiteurs à vivre un fabuleux Noël avec des parades, des animations festives, populaires mais aussi culturelles à destination des petits et des grands.

À Collioure, les touristes viennent en nombre

La perle de la côte Vermeille, tire une grosse partie de ses revenus de l’activité touristique. Professionnels de l’hôtellerie-restauration et commerçants se réjouissent de la venue des touristes. En 2022, l’arrière-saison avait été marquée par des records de fréquentations.

Impossible de ne pas parler de Collioure sans parler des anchois. Une fête de l’anchois est même organisée au cours de l’été. Les maisons Roque et Desclaux sont les dernières entreprises de salaison de la ville. En 2004, l’anchois de Collioure a obtenu le label Indication Géographique Protégé, la seule appellation française attribuée à un poisson. La maison Roque voit le jour en 1870 avec l’installation d’Alphonse Roque, un tonnelier-saleur. La maison Desclaux s’implante quelques années plus tard, en 1903. Valoriser les produits des terroirs, participant et renforçant l’attractivité des Pyrénées-Orientales, était l’une des stratégies départementales de développement du tourisme et des loisirs de 2019 à 2023.

Si au début du XXe siècle, l’anchois était la principale source d’emploi pour les habitants de Collioure, ce n’est plus le cas aujourd’hui. L’anchois s’est raréfié en Méditerranée et provient désormais du Golfe de Gascogne ou d’Argentine. Face à diverses pénuries, notamment celle d’huile de tournesol, son prix a augmenté ces dernières années. Ce qui n’empêche pas les clients d’acheter les petits bocaux, surtout lors de la saison estivale… En 2017, 600.000 visiteurs avaient franchi les portes de l’atelier des anchois Roque, ce qui en faisait le deuxième site le plus visité du département après le lac de Villeneuve-de-la-Raho.

Fort à parier que si Collioure est élu « Village Préféré des Français » cette année, les retombées économiques et touristiques seront importantes. Sans oublier qu’elle sera une ville étape de la flamme olympique en 2024. Encore une façon de faire connaître ce bijou de la côte vermeille, une aubaine pour attirer des visiteurs moins nombreux lors de la basse saison.