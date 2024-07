Musée de Tautavel : « Art et Préhistoire » pour la nouvelle exposition temporaire

En ce mois de juillet 2024, le musée de Tautavel présente sa nouvelle exposition temporaire, « Art et Préhistoire ». À l’origine présentée au musée de l’Homme, l’exposition se décline en pays catalan. En complément de ce projet, l’artiste Arnaud Vasseux, en résidence à Tautavel, ajoutera ses travaux à la collection présentée.

L’exposition itinérante a été présentée pour la première fois au public à Paris en 2022. Depuis, elle arpente les routes et sera à Tautavel du 12 juillet au 5 janvier 2025.

Un écho entre art passé et artiste moderne

À Paris, « Art et Préhistoire » avait été présenté en même temps qu’une exposition sur Picasso. Cette dernière s’attardait sur l’impact de l’art préhistorique dans les pratiques du peintre espagnol. « L’art préhistorique influence depuis longtemps les pratiques artistiques contemporaines », explique Clément Ménard, en charge de l’exposition à Tautavel. « Afin de continuer cette démarche de dialogue entre le passé et le présent, qui avait été débutée par l’exposition à Paris, nous avons invité un artiste en résidence dans le musée. Il expose ses travaux en sortie de résidence, au milieu d’Art et Préhistoire ».

L’artiste invité est Arnaud Vasseux, professeur des beaux-arts de Nîmes. Arrivé à Tautavel le 9 juin, il expose ses travaux en lien avec « Art et Préhistoire » depuis le 12 juillet. « Ce qui m’intéresse dans la résidence, c’est cette immersion totale, travailler tous les jours, week-ends compris. Bien qu’un mois de résidence, ça soit court, je n’avais pas plus de temps à ma disposition puisque j’enseigne. C’est difficile de me libérer à cette période-là », explique-t-il.

Le moulage au cœur de l’exposition

La venue d’Arnaud Vasseux au musée n’a rien d’un hasard. L’artiste a été invité pour cette résidence suite à des travaux passés avec Cyril Planchand, spécialiste des moulages à Tautavel. « J’ai rencontré Cyril Planchand il y a sept ans. Il m’a aidé pour des travaux de moulage en lien avec le site archéologique de Lattera. Nous avons retravaillé ensemble par la suite et il a évoqué cette idée de résidence d’artiste à Tautavel. J’ai tout de suite dit oui », détaille l’artiste.

Le Musée de Tautavel a mis la technique du moulage à l’honneur d’une seconde manière : pour la production de fac-similés des pièces d’exposition d’origine. « C’est fait dans le but de s’affranchir des contraintes que peuvent apporter le transport et la conservation de ces pièces de collection », précise Clément Ménard. « Les techniques de moulage de notre musée sont d’ailleurs connues et reconnues en France et à l’international », appuyait-il, lors de l’ouverture de l’exposition. Ce ne seront donc pas les pièces originales qui seront présentées aux visiteurs. « On obtient aussi des pièces beaucoup plus claires pour la présentation au public ».

Pour l’artiste Arnaud Vasseux, cette pratique n’est pas une nouveauté. « Le moulage est une technique qui appartient déjà à mon travail depuis plus de 20 ans. De façon différente, puisque je fais avant tout des relevés et des empreintes en élastomère ou en silicone, ou des contre-moules et des tirages en plâtre et en résine. Mais ici, ça correspond à la dynamique de l’exposition d’utiliser des fac-similés, c’est un geste d’affirmation vis-à-vis de cette pratique de copie », explique l’artiste.

Bien que les mêmes moules soient utilisés par l’artiste et par le musée, Arnaud Vasseux garde un parti pris dans sa démarche artistique : « Dans cette exposition, contrairement aux pièces présentées par Tautavel qui sont peintes, je travaille des pièces achromes. Sans ajout de couleur. J’ai fait ce choix de préserver la teinte naturelle des matériaux que j’utilise, en l’occurrence le blanc du plâtre et de la résine acrylique ».