Dengue dans les Pyrénées-Orientales, les autorités signalent un cas à Baho

Pour rappel, en 2023, sur l’ensemble de la saison de surveillance du moustique tigre, 22 cas de dengue autochtones ont été signalés en Occitanie.

« Une transmission du virus de la dengue, chez deux personnes de la même famille n’ayant pas voyagé récemment en zone de circulation du virus, a été signalée à l’Agence Régionale de Santé. Les personnes malades ont été prises en charge et leur état de santé n’inspire pas d’inquiétude. Elles ont séjourné dans deux départements distincts durant la période potentielle de contamination. Face à ces cas de dengue autochtones et pour éviter la propagation du virus localement, des actions préventives sont déployées à Baho (66) et Florac (48). »