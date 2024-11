Une opération « Zéro macho » organisée à Perpignan

Mercredi 20 novembre 2024, le collectif Bande de Sorcières organise l’événement « Zéro macho », à Perpignan. Un espace d’échange pour s’informer et partager les meilleures pratiques sur des thématiques ciblées autour de la question de l’égalité.

Associations, institutions, collectivités et habitant.e.s sont conviés à rejoindre cette journée participative, désignée comme « une grande fête de l’intelligence collective ». « C’est une journée basée sur un travail collaboratif et participatif. Nous souhaitons mettre l’intelligence collective au service des questions que l’on se pose », entame Laurence Jamin, militante féministe et organisatrice de l’événement.

Comment s’extraire de la culture patriarcale au niveau d’un territoire ?

La culture patriarcale imprègne aussi bien les hommes que les femmes, à tous les niveaux de la société. « Ce n’est pas du tout un combat contre les hommes ! », affirme la militante. L’idée est surtout d’expérimenter à petite échelle un territoire débarrassé du patriarcat, en imaginant des dispositifs qui permettrait d’aller dans ce sens. » Ainsi, les participants pourront réfléchir à un ensemble de solutions qui pourrait être présenté à une mairie, et cela passe notamment par des mesures éducatives.

« On sait aujourd’hui que les femmes qui vont postuler à une offre d’emploi se sentent légitimes quand elles ont 70 à 80% des compétences, alors qu’un homme se sent légitime à 50%. Ce qui fait qu’il y a beaucoup de postes à responsabilité qui ne sont pas pourvus par des femmes », dénonce Laurence Jamin. Selon l’organisatrice, c’est un exemple de cette culture patriarcale. « L’idée n’est pas de transformer tous les citoyens en des techniciens de lutte contre les violences, mais que tout le monde soit informés. »

Pour les organisateurs, il s’agit d’une première étape pour commencer à imaginer ensemble ce que pourrait être la feuille de route qui transformerait un territoire en un « territoire zéro macho », à horizon 2050. Si le lieu reste encore à confirmer, l’événement se tiendra de 9h à 17h 30. Attention, le nombre de places est limité. Le lien d’inscription est disponible ici.

Le collectif Droit des femmes 66 se mobilise à Perpignan

Le collectif Droit des femmes 66 organise une manifestation die-in le samedi 23 novembre, à 10h 30, place de la République à Perpignan. Lundi 25 novembre, un spectacle « Textes en mouvement », écrit par les femmes de l’Escale (APEX) est organisé à 19h 30 au Centro espagnol.

« Ces deux événements nous permettront de réaffirmer notre solidarité envers les femmes du monde entier », soutient le collectif. « Nous manifesterons aussi pour réaffirmer que la violence patriarcale s’exerce partout : dans nos maisons, dans la rue, les lieux de travail, de soins, de loisirs… Car le constat des violences faites aux femmes est chaque année alarmant. »