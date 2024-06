Feux de la Saint-Jean : quelles festivités à Perpignan en 2024 ?

Les feux de la Saint-Jean, tradition catalane, animeront le département ce dimanche 23 juin. Pour la ville de Perpignan, l’événement commencera à 19h par une dégustation d’escargots et des danses traditionnelles sardanes. Après un trajet en vélo depuis le Canigó, la flamme arrivera aux alentours de 22h30 par le quai Sadi Carnot. Accompagnée d’un défilé équestre, le feux sacré rejoindra la place de la Victoire où le maire embrasera la traditionnelle vasque. L’Entente Spéléologique du Roussillon entreprendra l’ascension du Castillet pour l’embrasement.

« Tout au long de l’année, une petite flamme brille dans le Castillet, une lueur symbole de lumière et d’espoir dans l’obscurité de cette ancienne bastille. Cette flamme est celle de la Saint-Jean. Le 23 juin, veille de fête, elle retrouve la liberté et s’évade depuis le Canigou, la montagne sacrée des Catalans, et arrive à Perpignan dans la soirée », peut-on lire sur le site de la mairie de Perpignan.