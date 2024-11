Le 31 octobre, à Villeneuve-de-la-Raho dans les Pyrénées-Orientales, des militants écologistes* se sont rassemblés pour une soirée intitulée le « Golf de l’horreur ». Photo © Extinction Rebellion 66.

Dans la commune de Villeneuve-de-la-Raho, des militants écologistes se sont rassemblés pour un événement baptisé « Golf de l’horreur ». Le rassemblement qui s’est tenu à l’occasion d’Halloween visait à dénoncer le projet controversé de construction d’un golf et d’un complexe immobilier dans cette commune des Pyrénées-Orientales. Une manifestation qui s’inscrit dans la stratégie des opposants pour mettre le focus sur ce qu’ils considèrent comme « un projet écologiquement irresponsable ».

Vêtus de costumes et armés de banderoles, les militants ont voulu souligner, en jouant sur le thème d’Halloween, ce qu’ils qualifient d’« absurdité » de ce projet. D’après le communiqué de presse diffusé, le projet de complexe immobilier, comprenant un golf, un hôtel et 600 logements, est une menace directe pour la biodiversité et l’approvisionnement en eau dans une région touchée par une sécheresse endémique.

« Construire un golf dans ces conditions, c’est digne d’un scénario de film d’horreur », ont déclaré les militants, qui appellent les pouvoirs publics à « mettre un terme définitif à ce projet ».

Les travaux de terrassement ayant déjà démarré, cette mobilisation est le signe que l’opposition reste active. Pour rappel, une manifestation rassemblant plusieurs milliers de personnes avait marché en mars dernier. Les opposants rappellent que la région est toujours en situation de crise hydrique, même après des épisodes de pluies récentes, et jugent incohérent d’ajouter des infrastructures exigeant de grandes quantités d’eau dans cette zone soumise aux restrictions.

*Extinction Rebellion, Frêne 66, Viure, les Soulèvements de la terre 66.