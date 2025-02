L’hôpital de Perpignan poursuit sa démarche d’universitarisation de la santé dans les Pyrénées Orientales

Face aux tensions dans l’offre de soins et au manque de professionnels de santé, l’hôpital de Perpignan poursuit sa démarche d’universitarisation.

Une initiative qui vise à renforcer la formation médicale et l’attractivité du territoire en s’appuyant sur des collaborations académiques et hospitalières.

Une coopération pour structurer l’universitarisation

Dans son communiqué de presse, le Centre Hospitalier de Perpignan annonce que s’est tenue en janvier 2025 une réunion au sein de l’établissement de santé. Autour de la table siégeaient le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie, des représentants du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Montpellier et du CH de Perpignan, de la faculté de Médecine Montpellier-Nîmes, ainsi que des élus locaux. L’objectif de ces échanges était de formaliser le processus d’universitarisation « en s’appuyant sur les modèles existants ».

Depuis plusieurs années, le centre hospitalier de Perpignan accueille des externes et des internes en médecine. Il participe déjà à la formation de plusieurs spécialités, notamment à travers l’Institut Méditerranéen de Formation en Soins Infirmiers (IMFSI), mais aussi l’Institut Méditerranéen de Formation en Masso-Kinésithérapie (IMFMK), ouvert en 2024. Pour rappel, en septembre dernier, le centre de santé annonçait souhaiter évoluer vers un modèle de « CHU de territoire », une première en France.

Un projet structuré autour du soin, de la recherche et de l’enseignement

La coopération entre les deux établissements de santé et les acteurs académiques repose sur trois axes majeurs : le soin, la recherche et l’enseignement. L’objectif est de permettre le développement de filières hospitalo-universitaires de spécialités et de favoriser l’émergence d’une recherche médicale commune. La question des outils numériques et de l’intelligence artificielle fait également partie des concertations avec notamment le projet « Alliance IA Santé », porté par le CHU de Montpellier.

L’un des principaux enjeux de cette initiative est de rendre le territoire plus attractif pour les étudiants en médecine et les jeunes praticiens. Former les futurs médecins dans un hôpital de territoire augmente les chances qu’ils s’installent durablement dans la région. L’hôpital annonce attendre l’arrivée de personnels médicaux à Perpignan : « notamment des enseignants en lien avec la faculté de médecine : chef de clinique assistant de Territoire, Praticien Hospitalo-Universitaire (PHU) de territoire, maître de conférences associé, etc. » Une convention cadre viendra définir les grandes orientations, actions et objectifs prédéfinis à court, moyen et long terme.