Cerbère : « Hôtel Silence », le Rayon vert sur les écrans canadiens

En mars 2024, au Canada, le film « Hôtel Silence », d’après l’œuvre d’Auður Ava Ólafsdóttir, a débarqué dans les salles de cinéma. À l’écran, cet hôtel emblématique des Pyrénées-Orientales saute aux yeux des spectateurs : le Belvédère du Rayon Vert de Cerbère. Et dans ce décor, Sacha Semis-Barthes, un très jeune acteur catalan. Photo JC Milhet / Hans Lucas.

Un film d’après un roman islandais

« Hôtel Silence » est un film qui s’inspire du roman « Ör », par l’auteure Islandaise Auður Ava Ólafsdóttir. L’œuvre a été scénarisée puis réalisée par Léa Pool, une réalisatrice suisse. Ce film est distribué par les Films Opale et produit par Louise Production Lausanne et Lyla Films. Dans ce drame, les caméras suivent Jean (Sébastien Ricard) un Québécois dépressif qui part dans un pays détruit par la guerre. Là-bas, il y rencontre Ana (Lorena Handschin), la gérante de l’Hôtel Silence. Le personnage principal lui apporte son aide pour reconstruire l’hôtel et tisse des liens forts avec le fils d’Ana, Adam (Sacha Semis-Barthes).

« Le passage de solitaire à solidaire, d’individuel à collectif, m’interpelle comme cinéaste et me paraît, aujourd’hui plus que jamais, d’actualité. Alors que les guerres se succèdent, créant souffrance et destruction, Hôtel Silence s’inscrit comme une fable universelle sur le courage, la fraternité et la résilience » décrit Léa Pool dans un communiqué de presse du film.

« Hôtel Silence » est projeté dans les salles de cinéma canadiennes depuis le 29 mars 2024. Le succès de ce film est tel qu’il continue d’attirer le public et reste diffusé encore aujourd’hui. Malgré ce succès, la projection du film n’a toujours pas encore été annoncée en France ni en Suisse.

Le tournage dans un lieu emblématique des Pyrénées-Orientales

Le tournage a eu lieu en France, en Suisse, et au Canada. La partie française du tournage s’est déroulée de novembre à décembre 2022, à Cerbère. L’Hôtel du Belvédère du Rayon Vert est le décor principal du film. Inauguré en 1932, ce bâtiment, le premier au monde à avoir été construit en béton armé, au design inspiré des paquebots de l’époque, résulte du travail de l’architecte Léon Baille. En 2002, l’hôtel est classé monument historique. Il accueille aujourd’hui de nombreux événements culturels, dont un festival de cinéma.

Un très jeune acteur local

Dans l’un des rôles principaux, le public découvre Sacha Semis-Barthes. Le jeune acteur catalan, âgé de moins de dix ans, interprète le personnage d’Adam, un enfant, traumatisé par la guerre, devenu muet. « Pour un jeune enfant, ça a été compliqué, mais il a tenu tout le tournage. La réalisatrice, la production et les équipes ont été super » confie son père, particulièrement fier de la performance artistique de son fils.