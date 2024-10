Drame de Millas, le procès en appel s’ouvre le 7 octobre à Aix-en-Provence

Le procès en appel de l’ accident ferroviaire de Millas s’ouvre à 14 heures, le 7 octobre 2024 à la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Comme le procès en première instance, l’audience sera retransmise en direct depuis Perpignan .

131 victimes et 123 parties civiles au procès en appel du drame de Millas

Ce procès fait suite au drame survenu le 14 décembre 2017 à Millas, lorsque la collision entre un bus scolaire et un train TER avait causé la mort de six enfants et blessés 17 collégiens, dont huit gravement. L’accident avait profondément marqué les Pyrénées-Orientales et soulevé de nombreuses interrogations quant aux circonstances exactes du drame.

Lors du premier procès, qui s’est tenu en 2022 à Marseille, la conductrice du bus, Nadine Oliveira, avait été condamnée à cinq ans de prison, dont quatre avec sursis, pour homicides et blessures involontaires. Selon les éléments de l’enquête, elle aurait franchi un passage à niveau dont les barrières étaient abaissées. La conductrice a toujours nié ces faits, affirmant que les barrières étaient levées au moment de la collision.

Ce procès en appel s’annonce particulièrement délicat, tant l’émotion demeure vive, près de sept ans après le drame. Les familles des victimes espèrent obtenir des réponses claires sur les causes de l’accident, alors que la conductrice continue de clamer son innocence. Des experts seront entendus, et les témoignages des proches des victimes et des témoins de l’accident seront une nouvelle fois examinés.

Les audiences se poursuivront jusqu’au 25 octobre, et la retransmission à Perpignan permet à ceux qui souhaitent suivre le procès de le faire, notamment les familles des victimes. Ce procès est l’occasion pour elles d’obtenir des réponses et, peut-être, de tourner une page douloureuse de leur histoire. À noter que le dispositif d’accompagnement des victimes et des parties civiles est reconduit pour cet appel. Ainsi à Perpignan, l’association France victime 66 sera présente au tribunal.

La chronologie du procès en appel sera affichée dans les salles d’audience des deux tribunaux.