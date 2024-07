Perpignan : concert de Slimane au Live au Campo annulé

Ce 24 juillet, Slimane annonce l’annulation de son concert à Perpignan, prévu le 25 juillet au festival Live au Campo. C’est pour des raisons de santé que l’artiste prend cette décision de dernière minute.

Pour la 9ème édition de Live au Campo, le concert de ce jeudi s’annonçait haut en couleur avec une représentation de Slimane. C’était sans compter sur une annonce de dernière minute de la part de l’artiste : le concert est annulé. Slimane précise sur les réseaux sociaux que cela fait suite à une décision médicale. « Je dois me rendre à l’évidence, je serai incapable d’assurer le concert de ce jeudi à Perpignan. J’ai pour ordre du médecin de ne plus parler et de me reposer. »

Néanmoins, Slimane maintient tout de même sa performance prévue pour les Jeux Olympiques le vendredi 26, lendemain du concert annulé. Nombreuses sont les réactions des fans de l’artiste. Entre les voeux de bon rétablissement et les encouragements se glissent des commentaires déçus, voire amers. « Dégoûtée!!! Les JO bien plus importants que Perpignan hein!!! », écrit une internaute sur Facebook.

Sur le site internet du festival, les équipes de Live au Campo assurent déjà qu’un remboursement des places sera possible. « Nous venons d’apprendre avec regret que, pour des raisons de santé, Slimane ne pourra pas se produire demain au Live au Campo. Nous reviendrons vers vous dès demain pour préciser la procédure de remboursement des billets. »