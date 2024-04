Guide 2024 des festivals près de Perpignan : Quelles programmations ?

Article mis à jour le 11 avril 2024 à 14:55

Déferlantes, Voix de Femmes, Greenland, Electrobeach, la Cerise sur le Château… le département des Pyrénées-Orientales accueille chaque année de nombreux festivals. En ce mois d’avril, toutes les programmations (ou presque) sont désormais connues. Quels artistes donneront de la voix cet été ?

Les festivals de musique des Pyrénées-Orientales

Pour sa seconde édition, Les Ânes Têtus mêle artistes émergents et reconnus. Le festival a pour ambition de mettre en avant la richesse de la culture catalane et s’engage dans une démarche éco-responsable. Parmi les artistes présents le 18 mai : Marnik, Dj Abdel, Sound of Legend, Etienne Muka. Le 19 mai : Djibril Cissé aka Tcheba, Oriska, Anouar ou encore Arno J.

Le Greenland Festival se distingue par sa programmation éclectique. Parmi les artistes annoncés en 2024, Deluxe, Hoshi, Christophe Willem, Superbus, Ofenbach ou encore Zaho de Sagazan. Pour les fans du célèbre jeu d’aventures, Ugo Latriche, le gagnant de Koh Lanta animera des conférences interactives sur les thèmes du développement durable et du bien-être.

Deluxe joueront sur les scènes du Greenland Festival, et Nach du festival Voix de Femmes en 2024.

Le Bacchus Festival accueille lui aussi de grands noms comme Charlotte Cardin, Louise Attaque et Julien Granel sur scène dès le 6 juin. Le lendemain, la soirée avec Gambeat & Kayalik, Manu Chao et Olivia Ruiz affiche déjà complet. Si vous souhaitez écouter Pierre de Maere, Etienne Daho et Hervé, quelques places sont encore en vente pour le 8 juin.

Le 14 juin, le festival Voix de Femmes mettra à l’honneur Shake Shake Go puis Nach. Le lendemain, la scène sera confiée à Colt, puis Kimberose. Si en janvier, de nombreux festivals ont déjà confirmé leurs dates, il reste encore à découvrir la programmation de Ida y Vuelta en juin. La fin du suspense devrait avoir lieu d’ici quelques jours. Le festival Les Musicales de l’Agly se tiendra du 11 au 13 juillet, au jardin Loubet de Sceaury de Planèzes.

Les plus grands festivals du Sud de la France

Pour la deuxième année consécutive, le festival Les Déferlantes se tiendra au Barcarès. Début des festivités le 10 juillet avec Maneskin, Timmy Trumpet, Hamza, Christophe Maé, Soolking et CalI. Le lendemain, les festivaliers pourront savourer la musique de Justice, Booba, Eddy de Pretto. Le 12, place à Macklemore, Mika, Calogero ou encore Jain. La dernière soirée sera animée par Placebo, The Prodige, Saez, Kyo et Martin Solveig.

Christophe Maé, Macklemore, Jain seront à l’édition 2024 des Déferlantes au Barcarès.

Pas le temps de se remettre de ses émotions avec dès le lendemain, le 14 juillet, le début de l’Electro Beach Festival. Act of Rage, Cryex, Spitnoise sont attendus le jour de la Fête Nationale. Le 15 juillet, Adora B2B Kronos, Armin Van Buuren et Hardwell mixeront aux platines. Enfin, Dither, Frontliner et Venga seront sur scène le 16 juillet.

Les festivités se poursuivent dans les Pyrénées-Orientales

Le Live au Campo se tiendra du 22 au 28 juillet au Campo Santo de Perpignan. Les spectateurs auront le plaisir d’écouter dans l’ordre chronologique et à raison d’un artiste par soirée : Nile Rodgers & Chic, Louane, Slimane, Rodrigo y Gabriela, Grand Corps Malade et Pascal Obispo.

Pour prolonger l’été, le festival Pelliculive débutera le 5 septembre avec Patrick Bruel. La programmation complète a été dévoilée ce 9 avril sur le site officiel de l’événement. Le lendemain, c’est Anne Sila, James Blunt et DJ Yellie qui monteront sur scène. Pour le dernier jour, place à Selah Sue, The Selecter et Soul Jamaïca. Côté cinéma, François Berléand, Mathilde Seigner et Olivier Marchal animeront des masterclass. Pour régaler leurs papilles, les festivaliers pourront compter sur Gilles Goujon, Pierre Hermé et d’autres grands chefs !

Patrick Bruel et Selah Sue se produiront sur la scène du festival Pelliculive en 2024.

Du côté de Céret, le festival la Cerise sur le Château donnera rendez-vous aux festivaliers au parc d’Aubiry. L’évènement allie musique, bien-être et aventure, du 19 au 22 septembre. Les Négresses vertes et Bakermat lanceront les festivités dès le jeudi soir. Le 20 septembre, Bon Entendeur, Fonky Family et Meute sont attendus sur scène. Le lendemain, place à Sofiane Pamart, Feder et Jeune Senior Weekend. Enfin, Massbeat clôturera cette deuxième édition, le 22 septembre.

La 36e édition du festival Visa pour l’Image aura lieu du 31 août au 15 septembre 2024. Dans les Pyrénées-Orientales, le cinéma est plébiscité et mis à l’honneur à travers plusieurs évènements dont les Ciné-Rencontres de Prades, du 19 au 25 juillet. Le festival Confrontation sera organisé au sein de l’institut Jean Vigo, du 13 au 18 juin.