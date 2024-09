« Sahara, la soif de l’or » remporte le Visa d’or de l’information numérique

Chaque année, le festival international de photojournalisme Visa pour l’image est l’occasion de décerner plus de nombre de bourses et de prix. Pour sa 36e édition, le jury de professionnels a décidé de primer le reportage réalisé par les journalistes Amaury Hauchard et Michele Cattani pour Les Jours.

« Fortune, gloire et pépites : le Sahara est devenu un far west où se ruent des centaines de milliers de jeunes Africains, l’espoir en bandoulière et des rêves de richesse plein la tête. » La série en neuf épisodes propose une enquête en plein désert sur cette nouvelle ruée vers l’or qui, dans une région déjà en proie à mille défis, dessine un flux migratoire inédit.

Selon le jury, « Sahara, la soif de l’or » montre la rigueur et l’ampleur d’une enquête conduite par deux journalistes et photographes indépendants. « La qualité de l’écriture et des images ainsi que la simplicité de la navigation permettent au lecteur d’être emporté dans les récits passionnants de la quête de ce nouvel eldorado », précise le jury du Visa d’or numérique.

Le jury a souhaité également attribuer une mention spéciale à « The Brutality of Sugar: Debt, Child Marriage and Hysterectomies » de Megha Rajagopalan et Qadri Inzamam, avec les photographies et vidéos de Saumya Khandelwal, produit en collaboration avec The Fuller Project pour The New York Times.