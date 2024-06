Train de la French Tech Perpignan 2024 : La startup Verréo reçoit le grand prix

François Rey de Verréo a défendu son projet et les organisateurs lui ont attribué le grand prix 2024.

À bord du train, le jeune entrepreneur a interpellé le jury avec un pitch lié à l’actualité. « Mes chers compatriotes, des élections importantes approchent, … votez pour un projet à impact, votez Verréo« . En finale, l’ancien cadre de Diam Bouchage, a fait appel à l’imagination du jury. « Choisissez un projet deep tech industriel et qui fera de Verréo le leader européen des emballages durables. »

Un discours qui a fait mouche et permettant à Verréo d’être lauréat du grand prix 2024. Verréo veut apporter des solutions innovantes de conditionnement bas carbone aux vignerons et brasseurs pour les accompagner vers l’empreinte zéro. François Rey souhaite mettre sur le marché la bouteille en verre avec « la plus faible empreinte carbone au monde grâce à une fusion hybride révolutionnaire. » Verréo souhaite aussi augmenter la collecte des bouchons grâce à un tri piloté par intelligence artificielle et développer une gamme de produits conçus grâce aux bouchons recyclés.