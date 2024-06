À Perpignan, le train de la French Tech met sur les rails ces startups innovantes

Jeudi 20 juin 2024, le 5e train de la French Tech prendra le départ de Perpignan en direction de Madrid. Cette année, une trentaine de startups, implantées en France et en Espagne, fera le voyage vers la capitale espagnole avec pour objectif de convaincre les investisseurs et acteurs locaux du caractère innovant de leur projet. Un événement business incontournable pour de nombreuses startups et soutenu par le programme French Tech Central qui épaule les entrepreneurs dans leur développement.

Parmi les startups catalanes qui seront du voyage : Trust in Isotopes, Verréo, Largo Group, ou encore Écologène prendront le départ du quai de la gare du Centre del Món. L’objectif ? Hisser sa startup vers de nouveaux sommets et, pourquoi pas, lever des fonds.

La startup Verréo dans le train de la French Tech

Verréo est une société à « mission », une qualité reconnue aux entreprises garantissant le respect d’engagements sociaux et environnementaux. « La mission de Verréo, c’est d’accélérer la décarbonation des conditionnements pour les vins et pour les bières », confie François Rey, à la tête de la société. Autrement dit, il s’agit surtout de concevoir et promouvoir les conditionnements les plus durables.

« Nous sommes sur une startup avec deux axes de recherche », annonce l’entrepreneur. « Le premier, consiste à mettre au point la bouteille en verre avec l’empreinte carbone la plus faible possible. » Il s’agit d’un programme développé en partenariat avec le CNRS. « Le deuxième axe de recherche est basé sur l’éco-conception d’une machine capable de trier les bouchons usagés et de fabriquer de nouveaux produits grâce à l’intelligence artificielle. »

Une idée qui a germé dans l’esprit du startupeur, en partie grâce son expérience de directeur financier. « L’empreinte carbone du vin est majoritairement impactée par la fabrication et le transport de la bouteille en verre, puis derrière par le bouchon en liège. Je me suis dit qu’il y avait une place pour améliorer les choses dans ce secteur que je connais bien », explique François Rey, qui a hérité sa fibre écolo de ses parents.

Une cuvée éco-responsable dans les Pyrénées-Orientales

Sur le marché de la décarbonation, la concurrence est rude. Mais le startupeur est le seul à avoir lancé un procédé innovant de fabrication de bouteilles réemployables, de bouchons en liège recyclables et d’étiquettes décollables au lavage. « Nous en sommes au tout début de notre projet », affirme François Rey qui estime qu’il aura besoin de trois à cinq ans pour travailler sur cette bouteille en verre, et de six mois pour mettre sur le marché la machine de tri des bouchons. « Les produits en liège qui vont être fabriqués à partir de ces bouchons seront conçus en France, contrairement à la majorité des produits qui proviennent aujourd’hui du Portugal », assure l’entrepreneur.

François Rey a également lancé une première cuvée éco-responsable, en collaboration avec Damien De Besombes, vigneron installé à Salses-le-Château. L’éco-cuvée Verréa a été conçue avec un impact environnemental minimal. « Ce partenaire nous permet de mettre du vin en bouteille en sélectionnant nous-mêmes des emballages durables. »

Si la startup vise surtout une stratégie de distribution multi-nationale, l’entrepreneur voit les Pyrénées-Orientales « comme un territoire d’innovation et d’expérimentation pour atteindre des marchés mondiaux. » L’année dernière, François Rey avait participé au train de la French Tech en tant que représentant d’une société. « J’ai eu cette expérience du pitch dans le train et du super-pitch le soir. La grosse différence, c’est que cette fois, j’y vais pour mon entreprise avec le projet important de lever des fonds à l’horizon de 9 à 12 mois. »

Parmi les autres sociétés présentes dans le train de la French Tech, on compte aussi Largo Group. Cette startup fondée et présidée par Cyrille Jourdain a lancé Yeeeva, une nouvelle application de management qui permet aux chefs de projets et dirigeants de gagner du temps grâce à l’automatisation de plusieurs tâches. S’appuyant sur une utilisation poussée de l’Intelligence Artificielle, Yeeeva optimise la performance opérationnelle des équipes, facilite la mission des chefs de projets et donne de la visibilité à l’entreprise et à ses clients.

Le mode d’emploi de la French Tech

Pour briller, ces chefs d’entreprise doivent afficher leur ambition et la singularité de leur idée. Le premier temps fort ? Un pitch d’une minute dans le train Perpignan-Madrid, auprès d’un jury composé d’acteurs locaux et d’investisseurs de l’accompagnement d’entreprise. « Une trentaine de personnes jugent le porteur de projet sur son pitch au talkie-walkie dans un wagon de train », révèle François Rey. À leur arrivée à Madrid, les 10 finalistes sélectionnés pitcheront à nouveau leur projet auprès d’investisseurs établis en France et en Espagne. Cette fois-ci, il s’agit de séduire les Business Angels. Les startupers auront trois minutes pour les convaincre d’investir dans leur société.

La grande finale aura lieu à l’Institut français, à Madrid. Les projets les plus novateurs seront récompensés lors d’une soirée de remise des prix exceptionnelle, organisée au siège de la CaixaBank. Au total, quatre prix y seront décernés : un Grand Prix, deux Prix pour les autres catégorie restante – la trentaine de startups a été dispatchée dans trois catégories : moins d’un an d’existence, entre un et trois ans, plus de trois ans – et un Prix Coup de cœur.

La French Tech Perpignan compte plus de 120 entreprises adhérentes dans les Pyrénées-Orientales, tous secteurs confondus. Pour rappel, Perpignan a obtenu le renouvellement du label French Tech, décerné par le Ministre délégué au numérique. Celui-ci vient récompenser la forte mobilisation de tout un écosystème local, permettant à ces acteurs de favoriser leurs échanges et coopérations.