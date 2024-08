Les Grizzlys Catalans de Perpignan intègrent un célèbre jeu vidéo EA Sports

Les Grizzlys Catalans intègrent le nouveau jeu vidéo de football américain College Football 2025. La célèbre entreprise américaine EA Sports, qui détient le monopole des jeux sportifs sur consoles, a ajouté les douze équipes du championnat français. Le jeu, sorti le 19 juillet 2024, cumulait déjà plus de deux millions de joueurs, trois jours avant sa sortie officielle, en accès anticipé.

Les Grizzlys viennent de mettre Perpignan sur la carte des jeux vidéo. Les Catalans peuvent désormais jouer avec leurs joueurs locaux. Une première dans le sport perpignanais. L’entreprise américaine connue pour ses jeux comme EA Sports FC (anciennement FIFA), Madden NFL ou encore UFC, pourrait aider le club de football américain de Perpignan à obtenir encore plus de visibilité.

Coup de projecteur sur la ville de Perpignan

EA Sports n’a plus sorti de jeu College Football, anciennement appelé « NCAA », depuis dix ans. En 2013, plus d’un million et demi de ventes avait été réalisées pour ce dernier. Dix ans plus tard, le jeu vidéo explose ses anciennes statistiques. En effet, il a enregistré 910 000 joueurs le premier week-end de sa sortie. Puis cinq millions lors de la première semaine.

Les champions de France 2018 font partie des milliers de joueurs disponibles dans le jeu. Avec 134 universités, 150 stades et autant de chants accessibles, les Grizzlys se font une place. Le club créé en 2012 à Saint-Laurent-de-la-Salanque continue de grandir. Après un déménagement à Perpignan en 2021 au Parc des Sports, le club de football américain vient de devenir PRO cette année.

Le mode de jeu Dynastie : immersion chez les pro

Les fans des Grizzlys peuvent suivre leur équipe sur plusieurs saisons grâce au mode Dynastie. Ils endossent la casquette de coach et construisent une stratégie à partir de zéro. Management, recrutement, choix des tactiques et des joueurs, tout est mis à disposition pour incarner l’entraîneur qui sommeille en vous.

Touchdown* en France, le foot US gagne du terrain

En France, le football américain peine à se populariser. Malgré une évolution constatée depuis 2019. En effet, cinq ans en arrière la FFFA* comptait 23 000 licenciés. Aujourd’hui, le football américain français compte plus de 29 000 joueurs dans ses rangs. Avec une augmentation de 4 000 adhésions lors de l’année 2023.

*FFFA : Fédération Française de Football Américain