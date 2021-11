Affaire des Grizzlys Catalans | L’opposition perpignanaise se prend les crampons dans la pelouse

C’est le moins qu’on puisse dire… Et pourtant, si on creuse au-delà des « quelques petites recherches » que confie avoir effectuées le conseiller municipal, on découvre que le football américain est un sport en pleine expansion en France.

Dans un communiqué de presse, Laurent Aliu, président des Grizzlys Catalans, se dit « choqué par les propos tenus par M. Pierre Parrat (…) méprisants à notre encontre et de manière générale le Football Américain en France. »