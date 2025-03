Nouveau palais de justice de Perpignan : À quoi ressemblera le nouveau bâtiment ?

Selon nos informations, le cabinet d’architecture lauréat a dévoilé son projet auprès du personnel du monde judiciaire perpignanais. Une information confirmée par le procureur de la République. Images © Atelier architecture Vincent Parreira.

Parmi les quatre projets présentés, c’est l’atelier d’architecture parisien Vincent Parreira qui a été retenu pour rénover les 3 000 M2 existants et construire l’extension de 9 200 M2 sur le site historique Arago en centre-ville. La livraison des travaux est prévue pour 2029 et l’enveloppe totale s’élève à 48,6 M€ hors taxes. D’ici le lancement des travaux, c’est surtout la structure provisoire qui doit avancer pour permettre de vider entièrement le site Arago. Lors de la rentrée solennelle, Jean-David Cavaillé, confirmait qu’au plus tard fin 2026, l’ensemble de l’activité judiciaire, hors tribunal de commerce et prud’hommes, doit avoir intégré le site de Saint-Assiscle.

Le cabinet d’architecte Vincent Parreira mènera la rénovation du palais de justice de Perpignan

Sur son site, l’architecte dévoile les nombreux prix et distinctions pour son travail. Et sur sa plaquette de présentation, Olivier Namias, critique d’architecture est dithyrambique sur le travail du professionnel choisi par les services de la justice. « Vincent Parreira a grandi sur les chantiers. Vincent Parreira aime la ville et les métropoles. (…) Vincent Parreira n’aime pas l’architecture triste. Vincent Parreira pense que chaque bâtiment peut rendre la vie meilleure, donc Vincent Parreira exige de chacun de ses projets qu’il offre une vie meilleure à ses utilisateurs. (…) Vincent Parreira abomine les espaces mesquins. Vincent Parreira se sert de l’architecture pour substituer partout le désir au besoin. » Et selon plusieurs avis recueillis lors de la présentation du projet, il semblerait que les premières images dévoilées fassent l’unanimité. « Ce palais sera magnifique » s’extasie un des personnels concernés.