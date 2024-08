Visa pour l’image, l’iconique fondateur du festival de photojournalisme rempile pour trois ans

Ce 28 août 2024 se tenait la traditionnelle conférence de presse qui annonce l’ensemble des expositions du festival Visa pour l’Image de Perpignan. L’occasion pour les financeurs d’afficher leur soutien au rendez-vous annuel du photojournalisme. Et à Jean-François Leroy, son fondateur, de détailler le travail des photojournalistes sélectionnés pour exposer à Visa pour l’image 2024.

C’est ce moment que Jean-François Leroy a choisi pour déclarer à la presse locale et aux politiques présents qu’il avait via, Images-Évidence, remporté l’appel d’offres lancé tous les trois ans par l’association Visa pour l’Image.

« J’ai une bonne nouvelle pour tout le monde, l’association a fait un appel d’offres que j’ai remporté. Je viens de resigner un contrat pour trois ans supplémentaires. 2025, 26 et 27. » À ceux qui escomptaient une mise en retrait de celui qui manie le tacle avec délice, Jean-François Leroy lançait la mine réjouie : « vous n’avez pas fini de me supporter. »

Après 36 éditions, celui qui porte haut les couleurs et les valeurs du photojournalisme semble toujours en forme et résolu à défendre encore et toujours les photojournalistes face aux budgets photos des rédactions qui s’amenuisent chaque année davantage.