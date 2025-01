À Perpignan, au cœur du quartier Saint-Martin, l’association Partage de Co s’investit depuis 2024 dans un projet ambitieux et rassembleur : transformer le tiers-lieu Le Nautilus en véritable centre névralgique de solidarité. Aujourd’hui, l’équipe lance un appel au financement participatif pour collecter 20 000 euros, nécessaires à l’amélioration des espaces et à l’achat d’équipements professionnels pour une cantine solidaire et un café associatif. Photos © Le Nautilus.

Une cantine et un café pour rassembler

Le Nautilus espère franchir une nouvelle étape pour faire vivre le lieu en journée avec cette cantine solidaire qui proposera des repas végétariens, élaborés avec des produits locaux, issus de l’agriculture raisonnée ou récupérés parmi les invendus alimentaires. Avec un double objectif annoncé : favoriser une alimentation saine et durable, tout en réduisant le gaspillage. Accessible à tous, la cantine appliquera une tarification solidaire pour inclure les habitants les plus précaires. Côté café associatif, l’accent est mis sur la petite restauration en continu, « un prétexte pour construire un espace ouvert aux initiatives des habitant.e.s. » selon l’association. Car cet espace a pour objet d’être « un lieu d’accueil pour les autres associations du territoire grâce à la mise à disposition de ces locaux ».

Une mobilisation nécessaire pour concrétiser le projet

Le lancement de cette cantine et de ce café passe par d’indispensables travaux. Car si le Nautilus est déjà équipé d’un espace cuisine, celui-ci nécessite certaines améliorations et travaux pour répondre aux normes en vigueur en matière de cuisine, d’électricité et de plomberie. L’association a également besoin d’équipements plus adaptés : four, lave-vaisselle, mobilier professionnel, mais aussi vaisselle et ustensiles, tout est repensé. Pour limiter l’impact environnemental, l’équipe privilégiera autant que possible l’achat de seconde main.

Pour soutenir ce projet, les dons peuvent être effectués en ligne via la plateforme HelloAsso. L’équipe du Nautilus s’engage à assurer une transparence totale sur l’utilisation des fonds, et à détailler chaque étape des travaux et des achats réalisés grâce aux contributions.