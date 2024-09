À Perpignan, un médecin généraliste disponible sur le campus de l’Université

Si l’ouverture du service de santé à l’université remonte à plusieurs années déjà, la direction peinait à recruter un médecin. C’est désormais chose faite et le praticien est également habilité à prescrire, contrairement à certains de ses prédécesseurs.

« Nous avons travaillé âprement depuis de nombreux mois pour enfin recruter un nouveau médecin directeur à 100% pour les services de santé des étudiants. Cela faisait un an que nous n’avions plus de médecin directeur. Et nous assumions nos obligations, mais nous étions plus sur des plans de prévention que dans l’exercice du soin. »