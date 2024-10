Ancien responsable des Républicains, François Lietta a été nommé référent du parti d’Éric Ciotti. Avant de diriger la fédération des Républicains en 2016, François Lietta avait été le patron des Jeunes LR66. Depuis 2020, et l’élection du vice-président du RN, Louis Aliot, François Lietta est désormais en charge du protocole à la mairie de Perpignan.

Un communiqué de presse de l’Union des droites pour la République, nouveau parti créé par Éric Ciotti durant l’entre-deux-tours des législatives, officialise la nomination, pour les Pyrénées-Orientales, de François Lietta.

De président Les Républicains 66, à référent de l’Union des droites pour la République

Selon le communiqué, François Lietta a pour mission « de structurer et de coordonner les actions militantes au sein du département afin de porter les valeurs de l’UDR sur le terrain. »

Âgé de 39 ans, François Lietta est décrit comme « un militant historique et figure reconnue de la droite locale. Il s’est distingué par son investissement constant dans la vie politique départementale, soutenant activement les valeurs et les projets de son camp à travers diverses initiatives et campagnes électorales. » Pour rappel, après son échec à se faire élire à la mairie de Saint-Laurent-de-la-Salanque en 2020, malgré le soutien de Louis Aliot, François Lietta est devenu en septembre 2020, directeur des relations publiques et du protocole de la ville de Perpignan.

Tiraillée entre le Rassemblement national et le macronisme, la droite locale a toujours fait le choix, jusque-là, de prôner le Ni-Ni. C’était sans compter sur la sortie inattendue d’Éric Ciotti. Après la dissolution surprise voulue par le chef de l’État, alors qu’il était encore président du parti Les Républicains, Éric Ciotti avait fait le choix d’une alliance au grand jour avec le parti d’extrême droite. Finalement désavoué par les cadres des Républicains, très peu de parlementaires l’ont suivi dans cette union. Le député réélu dans les Alpes-Maritimes a préféré lancer sa nouvelle formation politique, l’Union des droites pour la République. Une « droite libre, indépendante et attachée à l’identité nationale et à l’autorité républicaine », comme le précise le communiqué de presse.

Au niveau national, le nouveau parti d’Éric Ciotti se targue d’avoir déjà conquis 12 000 adhérents et nommé des référents dans 70 départements.