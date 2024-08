Pyrénées-Orientales : la préfecture prolonge les restrictions d’eau jusqu’à la fin de l’été

Malgré des pluies récentes ayant amélioré la situation dans certaines zones, le déficit hydrique global reste important, selon la préfecture des Pyrénées-Orientales. Les sols restent secs et les débits de rivières faibles. Sans oublier les nappes d’eau qui sont gravement affectées.

Le nouvel arrêté préfectoral a été pris pour reconduire et adapter les restrictions d’usage de l’eau tant pour les particuliers que pour les entreprises et les collectivités publiques. Des mesures de restrictions provisoires des usages de l‘eau sont mises en place afin de les adapter constamment à l’état de la ressource.

« Les masses d’eau sur l’ensemble du département demeurent dans un état critique », explique la préfecture des Pyrénées-Orientales. Pour faire face à la sécheresse en continue depuis deux ans, la préfecture des P.-O. met en place plusieurs mesures.

L’arrêté impose plusieurs interdictions, notamment l’arrosage des pelouses, des ronds-points, des jardinières et des massifs fleuris. L’arrosage des potagers est également interdit entre 9h et 20h. Pour les terrains de sport, l’arrosage est limité à deux fois par semaine. Les golfs ne peuvent utiliser l’eau entre 2h et 20h. Il est également interdit de laver les voitures et embarcations, ainsi que de remplir les piscines.