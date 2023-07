Sécheresse l Quelles restrictions jusqu’à la fin de l’été dans les Pyrénées-Orientales ?

Article mis à jour le 25 juillet 2023 à 18:45

L’arrêté en vigueur qui mettait une grande partie des Pyrénées-Orientales en alerte maximale sécheresse prenait fin ce 25 juillet. Le comité ressource en eau s’est réuni afin de décider la levée ou la prolongation de certaines mesures de restriction en vigueur jusque-là.

Si le préfet a décidé de prolonger les mesures actuelles jusqu’au 19 septembre, il fait une exception pour l’arrosage des terrains de sport pour préparer les activités de la rentrée.

Malgré les orages, le déficit de pluviométrie atteint 60% sur la plainte du Roussillon et l’Agly

La préfecture et le comité sécheresse constatent que depuis l’été 2022, un important déficit de précipitations dans l’ensemble du département. La situation est très marquée dans la plaine du Roussillon et la vallée de l’Agly où le déficit pluviométrique atteint 60 % depuis le début d’année ; légèrement moins à l’ouest où le manque de précipitations varie entre 10 % et 30 %.

«Le mois de juillet s’inscrit dans cette tendance sèche, avec une absence chronique de pluies et des températures supérieures aux moyennes saisonnières. Ce manque de précipitations entraîne une baisse généralisée des débits, empêche les nappes phréatiques de se recharger et maintient les sols dans un état de sécheresse prolongé.»

Les restrictions en vigueur et la conscience collective ont permis de «maîtriser la plupart des risques»

Si les mesures avant le 10 mai contraignaient déjà tous les usages de l’eau, l’arrêté du 10 mai est venu durcir considérablement les restrictions et notamment au niveau de l’arrosage des espaces verts ou du remplissage des piscines à usage individuel. Les agriculteurs se voyaient également appliquer, et notamment dans la vallée de l’Agly, de nouvelles restrictions drastiques d’accès à l’eau.

Selon la préfecture, «les mesures prises et les actions mises en place depuis le mois d’avril ont permis de maîtriser la plupart des risques (remplissage des barrages assuré, situations les plus à risque pour l’eau potable maîtrisées, capacité à lutter contre les incendies garantie).»

Le préfet salue également la prise de conscience collective et l’esprit de responsabilité qui a permis d’enregistrer des baisses historiques de consommation d’eau potable. Par rapport à la même période de 2022, les estimations de la consommation d’eau potable affichent une baisse de -17 % en avril 2023, -30 % en mai 2023, -34 % en juin 2023. Des efforts qui ont permis d’éviter les pires scénarios.

Malgré une situation un peu moins aigüe qu’au printemps, le préfet insiste sur le fait que 74 communes restent suivies. Et 25 communes font l’objet d’un accompagnement renforcé de la part des services de l’Agence Régional de Santé pour éviter que la tension sur la ressource ou d’éventuelles difficultés techniques n’entraînent une rupture de la distribution.

Les nappes phréatiques de la plaine du Roussillon toujours à des niveaux historiquement bas

Selon le site nappes-roussillon.fr, la majorité des 15 ouvrages mesurant le niveau des nappes sur différents points des Pyrénées-Orientales indique que les niveaux « de crise » ont été franchis. «Il s’agit d’un contexte exceptionnel et inédit, s’agissant de la première fois depuis l’instauration des niveaux de référence de gestion des nappes que la situation est autant dégradée sur de si nombreux points. Les unités de gestion Agly Salanque, Aspres-Réart et Vallée du Tech sont classées en crise, les autres U.G. en alerte renforcée.»