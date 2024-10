Pyrénées-Orientales : Opération d’envergure menée par les agriculteurs

Dans la nuit du 1er au 2 octobre 2024, une centaine de panneaux d’entrée et de sortie des communes se sont volatilisés. Il s’agit d’une opération d’ampleur menée par FDSEA 66 (syndicat agricole) et les Jeunes agriculteurs. Photo © FDSEA / JA.

En novembre dernier, vous avez sûrement déjà croiser des panneaux de signalisation retournés à l’entrée des villages. Une action revendicatrice, menée par les agriculteurs. Cette nuit, une grande quantité de panneaux ont tout simplement disparu.

L’an dernier « On marchait sur la tête », cette année « On ne sait pas où on va »

Aujourd’hui, « on ne sait plus où on va », clame Jean Henric, président des Jeunes agriculteurs. Le nom donné à l’opération est encore une fois bien trouvé ! « Cela fait trois ans que nous n’avons aucune réponse alors que la situation est gravissime dans le département. L’objectif de cette action est de retirer tous les panneaux du département, on veut montrer à la population que si les agriculteurs ne savent pas où ils vont, eux non plus ! »

Le président des Jeunes agriculteurs fait référence à l’énorme crise de la sécheresse. « Nos difficultés, c’est le manque d’eau, on est le seul département de France à être touché ! Malheureusement, il n’y a aucune action concrète du gouvernement à ce jour. Ensuite, il y a la maladie de la FCO (fièvre catarrhale ovine) qui décime nos troupeaux dans nos territoires. Pareil, à ce moment-là, nous n’avons pas tellement de réponses. »

D’autres actions à venir dans les Pyrénées-Orientales ?

Sans parler des contournements structurels dus à la perte économique que représente la sécheresse. « Les entreprises sont en train de couler et nous n’avons pas de réponse à nos questions ! », alerte Jean Henric. Aujourd’hui, l’ensemble des agriculteurs du département sont mobilisés et attendent des représentants politiques des réponses concrètes. « Nous rendrons les panneaux le jour où nous aurons des réponses à nos interrogations. »

« Si le gouvernement ne prend pas des mesures de toute urgence, demain nous serons un désert ! », déplorent les agriculteurs catalans, qui comptent bien défendre leurs métiers et leurs exploitations. Pour ces professionnels qui voient manifesté en masse l’année dernière, l’heure n’est plus à la discussion mais aux engagements. « Nous avons demandé au ministre de l’agriculture, Annie Genevard, de venir nous voir ici. On lui laisse un petit délai. Sinon, nous amplifierons nos actions », prévient le président des Jeunes agriculteurs.