Européennes 2024 – Perpignan et Pyrénées-Orientales, résultats et enjeux

Article mis à jour le 10 juin 2024 à 12:14

Ce 9 juin 2024, 372 754 électeurs des Pyrénées-Orientales étaient appelés à élire leurs eurodéputés. Ils avaient le choix entre 38 listes. Quels résultats pour Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales ?

Alors que le Président de la République a convoqué des législatives anticipées, quels sont les enjeux pour les quatre circonscriptions des Pyrénées-Orientales où les quatre députées ont été élues sous les couleurs du Rassemblement National. Malgré une plus forte mobilisation que lors des élections européennes de 2019, l’abstention reste forte pour ce scrutin avec seulement 51,87% des électeurs qui se sont exprimés ce dimanche 9 juin.

À Perpignan, le Rassemblement National et La France Insoumise en tête

Dans la ville centre des Pyrénées-Orientales dirigée par le vice-président du Rassemblement National, la liste de Jordan Bardella arrive en tête avec 36,85% des voix. La France Insoumise se glisse en deuxième position avec 14,04% des voix. Derrière la gauche de Place publique et Renaissance arrivent en troisième et quatrième position. Si le RN progresse entre les deux scrutins européens (+6 points), c’est surtout, l’effondrement des macronistes qui est notable.

Quels enjeux pour les législatives anticipées dans les Pyrénées-Orientales ?

En 2022, les quatre circonscriptions avaient basculé dans l’escarcelle du Rassemblement National. En 2024, le parti à la flamme avait réclamé à cors et à cris la dissolution de l’Assemblée Nationale, et avait travaillé dans cette optique. Au lendemain d’un scrutin qui valide leur stratégie et où macronistes et écologistes ont fondu comme la neige sur le Canigou, la probabilité d’un changement de couleur de l’une des quatre circonscriptions semble faible.

Mais cette hypothèse n’est pas impossible selon un connaisseur de la vie politique locale. En effet, si une stratégie d’union des gauches se fait au niveau national et la dynamique s’installe, la troisième ou la quatrième circonscription sont « prenables ». Même si la campagne ultra courte et les dissensions entre les gauches localement pourraient jouer contre ce scénario. Quant à la première et la deuxième circonscription, à l’analyse détaillée des votes, elles semblent bien trop ancrées à l’extrême droite pour laisser une chance à l’alternance.

Les Pyrénées-Orientales, dans le top 10 des départements avec le plus fort taux de RN

Comme dans le reste de la France, c’est la liste Rassemblement National menée par Jordan Bardella qui arrive en tête et de loin avec 43,38% des suffrages exprimés. En 2019, la liste menée à l’époque par Marine Le Pen était déjà arrivée en tête avec 33,14% des votes. La campagne tout en dynamisme de Jordan Bardella a donc fait mouche aussi dans les Pyrénées-Orientales. Le 9 juin 2024, Jordan Bardella a convaincu 83 862 électeurs. En 2019, Marine Le Pen avait réuni 58 545 votants.

Parmi les raisons de ce succès, un ancrage électoral toujours plus fort après l’élection de Louis Aliot à Perpignan en 2020, et les législatives 2022 qui ont permis au Rassemblement National de prendre les quatre circonscriptions que compte le département. Les Pyrénées-Orientales sont, au soir du scrutin, dans le top 10 des départements qui ont le plus voté pour la liste de Jordan Bardella.

La gauche reprend des couleurs vers un rose pâle

La campagne nationale de Raphaël Glucksmann, déclinée localement par Frédéric Monteil, aura permis à la gauche locale de reprendre un peu d’espoir. La liste Parti socialiste, Place Publique arrive en deuxième position avec 11,89% des voix. Pour rappel, en 2019, Raphaël Glucksmann ne recueillait que 5,63% des suffrages. Entre 2019 et 2024, la tête de liste soutenue par le Parti socialiste a doublé son nombre d’électeurs, passant de presque 10 000 en 2019 à 22 987 en 2024. Des votes surtout en provenance de la macronie. En effet, l’eurodéputé sortant a surtout pris des voix au camp macroniste ; qui entre 2019 et 2024 a perdu 10 000 électeurs.

La liste soutenue par Emmanuel Macron perd un tiers de ses électeurs

En 2024, la liste de Valérie Hayer franchit tout juste la barre des 10% et se place en troisième position. Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau avait réussi à convaincre 16,95% des électeurs catalans. En nombre de voix, l’écart est particulièrement significatif, puisque la macronie a perdu 10 000 voix entre les deux scrutins, fondant d’un tiers le nombre d’électeurs soutenant la politique menée par le Gouvernement.

La France Insoumise conserve sa base électorale dans les Pyrénées-Orientales

Le décompte des voix de ce 9 juin a permis à Manon Aubry, tête de liste La France Insoumise, de faire progresser sa base électorale dans les Pyrénées-Orientales. En 2019, Manon Aubry avait recueilli 6,98% des voix, soit 12 356 électeurs. En 2024, l’eurodéputée obtient 7,33% des suffrages, soit 14 135 votants.

Reconquête s’installe et Les Républicains reculent dans les Pyrénées-Orientales

La liste de Marion Maréchal, soutenue par Éric Zemmour obtient 6,26% des suffrages et convainc 12 101 électeurs. Ce résultat permet à la deuxième liste d’extrême droite de faire quasiment jeu égal avec La France Insoumise.

Sources, Ministère de l’Intérieur

À l’inverse de cette dynamique, le parti Les Républicains continue à perdre des voix. Si en 2019, François-Xavier Bellamy avait atteint 7,05% des suffrages et convaincu 12 474 électeurs, ils ne sont plus que 8 746 à avoir voté pour l’union de la droite et du centre. Un lent délitement des votants à contre-courant du vote des grands électeurs qui ont confirmé les deux sénateurs de droite.

Les Écologistes comme les Communistes relégués au rang des petits partis dans les Pyrénées-Orientales

Si en 2019, les Ecologistes avaient le vent en poupe arrivant en troisième position dans le département, en 2024, ils franchissent difficilement le cap des 3%. Les Communistes, l’alliance Rurale de Jean Lassalle et le parti des Animaliste font quasi jeu égal entre 2 et 3%.