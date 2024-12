Porté-Puymorens : lourd bilan, toujours provisoire, pour l’accident d’autocar sur la RN320

Ce 1er décembre 2024 vers 17 heures, sur la route nationale 320, un autocar en provenance d’Espagne, transportant 47 personnes, est entré en collision avec une paroi rocheuse.

Le bilan provisoire diffusé par le Service d’incendie et de secours des Pyrénées-Orientales est particulièrement lourd. À 19h00, sur les 47 passagers, dont le chauffeur, deux personnes sont décédées, sept passagers sont blessés en situation d’urgence absolue. Sept personnes sont, par ailleurs, en état d’urgence relative. Selon le communiqué de presse diffusé, les circonstances exactes de l’accident restent pour l’heure indéterminées. « Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l’accident. De plus amples informations seront communiquées au fur et à mesure de l’évolution de la situation. »

Le plan blanc a été enclenché pour permettre le déploiement d’un important dispositif. Plus de 120 sapeurs-pompiers, issus des Pyrénées-Orientales, de l’Ariège et de l’Aude, ainsi que des Bombers catalans et andorrans, ont été mobilisés. À cela s’ajoutent 18 gendarmes de la brigade de Prades, renforcés par des motards, des pelotons spécialisés en haute montagne et des experts en identification. Des hélicoptères de la sécurité civile et de la gendarmerie ont participé à l’évacuation des blessés vers des établissements hospitaliers de la région.

Selon l’information diffusée en fin de journée, la route nationale 320 a été fermée à la circulation pour permettre les opérations de secours. Des itinéraires de déviation ont été mis en place. Une cellule de soutien psychologique a été activée afin d’accompagner les victimes et leurs proches.

Les autorités recommandent d’éviter le secteur et de suivre les consignes des secours. Une enquête est en cours pour déterminer les causes précises de cet accident tragique. Le communiqué précise : « Les opérations se poursuivent avec l’ensemble des moyens nécessaires. »

Les messages de soutien se multiplient sur les réseaux sociaux

La sénatrice Lauriane Josende publie sur ses réseaux sa « tristesse » et son « soutien face à ce terrible drame sur la route de Porté-Puymorens ». Elle précise avoir pu échanger avec Jean-Philippe Augé, maire de la commune. « J’exprime ici toute ma solidarité envers les élus de la Commune et tous les secours qui sont déjà arrivés sur les lieux pour s’occuper des victimes, adultes et enfants, tandis que la nuit et le froid s’abattent sur nos montagnes cerdanes ».