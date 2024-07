Pyrénées-Orientales : sensibilisation contre les noyades en cours d’eau

Qui dit été, dit baignade. Avec l’arrivée des vacanciers, la Société Hydro-Électrique du Midi (SHEM) relance sa campagne de prévention estivale. Cette initiative rappelle les règles de sécurité au bord des fleuves et des rivières.

Entre le 1er juin et le 30 septembre 2023, 361 noyades fatales ont été enregistrées en France, selon Santé publique France. Sur cette période, les Pyrénées-Orientales comptent 10 décès par noyade, selon le rapport du Système National d’Observation de la Sécurité des Activités Nautiques (SNOSAN).

Afin de prévenir les accidents et les décès aux abords des eaux intérieures, et notamment des rivières comportant des installations hydro-électriques, la SHEM lance une campagne de prévention. Celle-ci s’articule autour de plusieurs éléments : une documentation d’information est disponible dans les mairies et les offices de tourisme. Une vidéo de sensibilisation est mise à disposition sur le site et les réseaux sociaux de la SHEM.

Les cours d’eau présentant des installations hydro-électriques peuvent être dangereux. Une montée rapide des eaux peut se produire lors de la production d’électricité. Ces zones de danger sont donc signalées par des panneaux jaunes. Des consignes spécifiques sont également indiquées pour prévenir les risques de noyade : « Il est interdit de s’installer ou de se baigner dans ces zones. De même, il ne faut pas se positionner sur les îlots ou les rochers au milieu des rivières. Il est nécessaire de surveiller les enfants au bord des cours d’eau, » rappelle ainsi la SHEM.