Ce 14 juin, Renaissance a diffusé la liste des candidats investis par le parti présidentiel. Ainsi, dans les Pyrénées-Orientales, trois des quatre circonscriptions ont désormais un candidat Renaissance. Et le parti a choisi de recycler deux de ses anciens députés, Christophe Euzet et Laurence Gayte. Photo, archives MIP.

Une liste de noms classés par département et annoncés par un laconique « depuis 2017 et depuis 2022, les députés Renaissance transforment notre pays. C’est donc avec fierté et confiance qu’ils sont les premiers investis pour ces élections législatives du 30 juin et du 7 juillet 2024 ! »

Sur la première circonscription, la majorité présidentielle a fait le choix d’investir Christophe Euzet. Cet enseignant-chercheur de l’université de Perpignan fut député Agir, (proche d’En Marche) de 2017 à 2022 sur la 7e circonscription de l’Hérault. En 2022, il fut battu par un député Rassemblement national. Il s’est fait particulièrement connaître pour avoir défendu une proposition de loi visant à lutter contre la discrimination par l’accent, autrement dit la glottophobie. Pour les législatives, il se lance dans la campagne dans la circonscription la plus urbaine des Pyrénées-Orientales. Territoire où, Sophie Blanc, députée RN sortante, a déjà lancé sa campagne.

Pas de personnalité investie par Renaissance sur la 2e circonscription face à Marc Médina. Le maire de Torreilles déclare porter une candidature « de rassemblement, sans investiture des partis politiques. Une proposition politique qui « offre aux habitants de la circonscription (…) une alternative (…) pour défendre les valeurs de la République face aux extrêmes. »

Sur la troisième circonscription, c’est Laurence Gayte qui a reçu l’investiture Renaissance. En 2017, la centriste fut élue grâce à la vague macroniste. En 2022, le parti présidentiel avait fait le choix de ne pas lui renouveler l’étiquette. Pour cette législative anticipée, elle se présente sur la circonscription la plus étendue des Pyrénées-Orientales, où la députée sortante est Sandrine Dogor-Such qui fait campagne sous les couleurs du Rassemblement national.

Patricia Nadal, conseillère municipale d’Argelès-sur-mer, a, ce 14 juin 2024, reçu l’investiture de Renaissance pour tenter de briguer la députation de la 4e circonscription des Pyrénées-Orientales.