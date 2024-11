Près de Perpignan, ces professeurs lancent une collecte pour aider les sinistrés de Valence

Dans le département, les appels aux dons se poursuivent pour aider les sinistrés des inondations meurtrières de Valence. Un collectif d’enseignants, regroupant une vingtaine d’établissements scolaires des Pyrénées-Orientales et de l’Aude, se mobilise. Photo © Gemma Sanchez Bonel et Mar Rovira / ACN.

Du mardi 11 au 19 novembre 2024, une grande collecte est organisée au lycée Rosa Luxemburg de Cane-en-Roussillon.

« Nous avons été très touchés par les récents événements qui ont frappé Valencia », confie Isabel Sanchez, professeure d’espagnol et co-secrétaire départementale au SNES FSU 66. « Depuis la catastrophe, beaucoup d’écoles sont fermées en Espagne », déplore-t-elle. Le 29 octobre dernier, des pluies diluviennes se sont abattues sur la région de Valence. La catastrophe a causé la mort de 219 personnes, bilan encore provisoire compte tenu du nombre de personnes portées disparues.

Ces enseignants se mobilisent pour venir en aide aux sinistrés

Chaque établissement a diffusé sur son espace numérique (ENT) la liste des besoins, les lieux et dates pour les collectes. « Ce sont surtout des produits d’hygiène, des denrées alimentaires non périssables. Il y a aussi des outils de nettoyage, des balais, des râteaux, des bottes en caoutchouc… », énumère Isabel. « Nous avons aussi besoin de masques car l’eau croupit et il y a des risques d’infection », prévient-elle. Des produits pour les nourrissons comme des couches et du lait en poudre sont aussi demandés.

Si les chefs d’établissement et le rectorat valident cette initiative, le collectif a dû rechercher une aide logistique pour acheminer les produits collectés jusqu’en Espagne. Heureusement, les enseignants ont pu compter sur l’aide précieuse d’une association, Les commerçants de Lespignan. « C’est un organisme qui s’est déjà beaucoup mobilisé pour l’Ukraine », nous explique Isabel.

Au lycée Rosa Luxemburg, le point de collecte aura lieu dans le bureau des CPE. « Dès la semaine prochaine, les produits pourront être acheminés jusqu’à Valencia grâce à cette association », se réjouit l’enseignante. Plusieurs voyages devraient s’organiser tout au long du mois de novembre. Les élèves du lycée ont d’ores et déjà préparé des dessins et des messages de soutien destinés aux différentes écoles de Valencia et des alentours.

Dans le département, les lycées Christian Bourquin (Argelès-sur-Mer) et Aristide Maillol (Perpignan) et les collèges La Côte Radieuse (Canet-en-Roussillon) et Jules Verne (Le Soler) sont également mobilisés.